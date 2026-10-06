Kırıkhan’da müstakil evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Müdahale ve müdahale süreci:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale etti ve yangının çevreye sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürme işlemleri tamamlandı.

Hasar ve güvenlik durumu:

Yangın sonucunda söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisini paylaştı; yapıdaki hasarın ayrıntıları ise yetkililerce değerlendiriliyor.

KIRIKHAN İLÇESİ FATİH MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN EV YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.