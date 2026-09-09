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Kırıkkale'de arkadan çarpmanın yol açtığı kaza: üç kişi yaralandı

Kırıkkale Kurtuluş Mahallesi'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü T.G., yolcu B.T. ve şoför M.K. yaralandı; hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de arkadan çarpmanın yol açtığı kaza: üç kişi yaralandı

kaza ve olay yeri bilgileri:

Kırıkkale Kurtuluş Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile 737. Sokak kesişiminde minibüs ile otomobilün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, 06 DAB 47 plakalı otomobili T.G. yönetirken; arkadan çarpma sonucu araç, önündeki 06 FPY 816 plakalı, Mercedes marka minibüse çarptı.

yaralılara müdahale ve nakil:

Çarpışmada otomobil sürücüsü T.G., otomobilde bulunan yolcu B.T. ile minibüste bulunan M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra üç şahsı ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgiye göre üç kişinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.

soruşturma ve trafik işlemleri:

Kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk inceleme gerçekleştirildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale&#039;de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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