şirketleri kullanarak piyasadan 200 milyon liralık mal temin ettiği iddia edilen yapılanmaya operasyon

Soruşturmada öne çıkanlar:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şirketlerin çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdıktan sonra ileri vadeli çekler karşılığında piyasa‑dan yüksek tutarda mal ve hizmet temin edildiği iddiası üzerine kapsamlı inceleme başlatıldı. Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalanarak tutuklandı.

İddialar ve yöntemler:

Savcılık tarafından ulaşılan bulgulara göre, öncelikle Hanka adlı şirket devralındı ve bir süre düzenli ticaret yapılıyormuş gibi gösterilerek çek ve banka güvenilirliği yükseltildi. Bu güvenilirlik üzerinden çok sayıda firmadan ileri vadeli çek karşılığında yüksek tutarda mal satın alındığı ileri sürüldü.

İddialarda, alınan malların çeklerin vadeleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı; malların farklı illerdeki depolara veya bağlantılı şirketlere aktarıldığı ya da örgüt mensuplarının ticari faaliyetlerinde kullanıldığı kaydedildi. Suç konusu malların satışından elde edilen gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı, bazı işlemlerin bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünürde ticari işlem haline getirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Deliller ve soruşturmanın genişlemesi:

Soruşturmada ele geçirilen çek ve belgeler ile müşteki anlatımları, ayrıca sonradan temin edilen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi neticesinde eylemlerin münferit olaylardan ibaret olmadığı, daha geniş bir yapılanma içinde gerçekleştirildiğine yönelik bulgular tespit edildi. İncelemeler, mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve diğer bağlantılı illere yayılan organize bir yapı kapsamında yürütüldüğünü gösterdi.

Soruşturma kapsamında, organizasyonun ekonomik değerinin piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetler açısından yaklaşık 200 milyon TL seviyesinde olduğu bildirildi.

Operasyon ve gözaltılar:

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Antalya merkezli beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama ve arama kararı verilen Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. şüphelilerden 8 kişi için işlem yapıldı; operasyonlar Antalya, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay (İskenderun) ve Van (Erciş) merkezli gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı; adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmada yapının yönetici konumunda olduğu değerlendirilen Ömer Ç. ile eşi Dilek Ç.'nin organizasyonda yer aldığı; kardeşleri ve bağlantılı şirketler aracılığıyla sevkiyat, depolama ve satış süreçlerinin yürütüldüğü tespit edildi.

Bağlantılı şirketler ve rol dağılımı:

İncelemelerde Hanka (Antalya), Polimar Mermer (Isparta), Üçgen Grup/Yapı (Ankara) ve diğer bağlantılı şirketlerin mal temin, depolama, sevki ve satış süreçlerinde kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca Eymen 65, Yusuf Yapı İnşaat gibi şirketlerin ve şüphelilerin ticari hesap hareketlerinin soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.

Savcılık ve kolluk yetkilileri, dijital materyallerin, banka ve fatura incelemelerinin soruşturmayı derinleştirmek ve yapının mal‑para trafiğini bütünüyle ortaya çıkarmak amacıyla değerlendirildiğini açıkladı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ilave gözaltılar ve adli işlemler olabileceği bildirildi.

ANTALYA’DA, ŞİRKETLERİN ÇEK VE BANKA GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRDIKTAN SONRA İLERİ VADELİ ÇEKLERLE PİYASADAN YAKLAŞIK 200 MİLYON LİRALIK MAL VE HİZMET TEMİN ETTİĞİ İDDİA EDİLEN YAPILANMAYA YÖNELİK SORUŞTURMANIN İLK AŞAMASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI. SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNİN ARDINDAN ANTALYA MERKEZLİ 5 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 8 ŞÜPHELİDEN 6’SI GÖZALTINA ALINIRKEN, 2 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.