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Kırıkkale’de gençlerin resim ve oratoryo ile Atatürk anması

Kırıkkale'de 10 Kasım anmaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreniyle başladı; resim sergisi ve Kırıkkale Lisesi'nin oratoryosu büyük ilgi gördü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale’de gençlerin resim ve oratoryo ile Atatürk anması

anma töreni ve programın akışı:

Kırıkkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından Müftülük Konferans Salonu'nda devam eden anma programında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından kültürel etkinliklere geçildi. Etkinliklerde kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek Atatürk'ün anısını yaşattı.

sanat çalışmaları ve öğrencilerin katkısı:

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu resim sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergide öğrencilerin Atatürk temalı eserleri, farklı teknik ve anlatımlarla ziyaretçilerle buluştu.

Programın bir diğer öne çıkan bölümü ise Kırıkkale Lisesi öğrencilerinin sahnelediği dramatik oratoryo oldu. "Mevzu Vatan, İzindeyiz Ata’m" adlı çalışma, gençlerin performansı ve sahne düzeniyle izleyicilerden takdir topladı.

katılımcılar ve iletilen mesajlar:

Anma programına Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, etkinlikler sırasında Atatürk'ün ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerinin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler, sanat aracılığıyla anma geleneğinin güçlendiğini belirtti.

Program, anma ruhuna uygun olarak eğitim ve sanat odaklı etkinliklerle sürdürülerek, yerel topluluk tarafından yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE KIRIKKALE'DE DÜZENLENEN RESİM SERGİSİ VE ORATORYO GÖSTERİSİYLE ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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