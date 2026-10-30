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Kahta okullarında gençlere teknoloji ve bilim üretme fırsatı hazırlanıyor

Kahta'da düzenlenen toplantıda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında okullarda teknoloji kulüpleri kurulması, TEKNOFEST ve bilimsel projeler planlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:40

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EDİTÖR: İrem Özkan

Kahta okullarında gençlere teknoloji ve bilim üretme fırsatı hazırlanıyor

Kahta'da teknolojik eğitim için değerlendirme toplantısı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında üretkenliklerini artırmaya yönelik bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlık etti; ilçede eğitimden sorumlu yöneticiler ve okul idarecileri bir araya geldi.

Görüşmeler GAP Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile birçok okul müdürü katıldı. Katılımcılar, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında okullarda uygulanabilecek somut adımları ele aldı.

Kulüpler ve proje yönlendirmesi:

Toplantıda özellikle Milli Teknoloji Hamlesi kulüplerinin okullarda kurulması, öğrencilerin erken yaşta teknoloji üretmeye teşvik edilmesi ve öğretmenlerin bu süreçte rolünün güçlendirilmesi vurgulandı. Ayrıca öğrencilerin TEKNOFEST gibi yarışmalara yönlendirilmesi ve proje geliştirme süreçlerine katılımlarının artırılması için yöntemler konuşuldu.

İzlenecek yol haritası ve hedefler:

Katılımcılar, okullarda yürütülecek projeler için bir yol haritası belirledi; eğitim içerikleri, kulüp organizasyonu ve proje destek mekanizmaları masaya yatırıldı. Toplantıda gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirebilmelerine imkân sağlayacak adımların atılmasının önemi tekrarlandı ve uygulamaya dönük planlar üzerinde duruldu.

Yetkililer, bu çalışmanın amacı olarak öğrencileri sadece tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten, araştıran ve geliştiren bireyler haline getirmek olduğunu belirtti ve okullar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine dikkat çekti.

KAHTA&#039;DAKİ OKULLARDA TEKNOLOJİ VE BİLİM SEFERBERLİĞİ HAZIRLIĞI

KAHTA'DAKİ OKULLARDA TEKNOLOJİ VE BİLİM SEFERBERLİĞİ HAZIRLIĞI

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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