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Kırklareli merkezli operasyonda yasa dışı bahis ağına 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Kırklareli merkezli 7 ilde jandarma operasyonunda hesap hareketliliği 2 milyar 155 milyon TL olan 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırklareli merkezli operasyonda yasa dışı bahis ağına 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Operasyonun genel hatları:

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli yürütülen çalışmada yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Soruşturmada, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve elde edilen gelirin nakline aracılık eden şebekeye yönelik incelemelerde bulunuldu. Elde edilen mali verilerde hesap hareketliliği olarak 2 milyar 155 milyon TL tespit edilirken, bu kapsamda 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten birimler:

Çalışmalar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile birlikte MASAK ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü. İncelemeler, şüphelilerin hem bahis siteleri üzerinden faaliyet gösterdiklerini hem de suç gelirlerini transfer etmek suretiyle irtibat sağladıklarını gösterdi.

Bakanlığın değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşın huzuruna, güvenliğine ve emeğine zarar veren dolandırıcılık şebekelerine müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Bakanlık, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin süreceğini belirterek emeği geçen birimleri tebrik etti.

Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesine göre şüpheliler hakkında adli süreç işletilecek; mali incelemeler ve teknik takiplerin devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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