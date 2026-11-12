Kırklareli'de Babaeski sınırında kaçış girişimi engellendi, 4 kişi tutuklandı

Olayın gelişimi:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli ve Babaeski Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen ortak çalışmada, Babaeski ilçe sınırları içinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta, yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu belirlenen ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan 4 kişi ile bu kişilere yardım ettiği değerlendirilen araç sürücüsü tespit edildi.

gözaltı ve şüphelilerin profili:

Yakalanan şüphelilerin adli süreçlerinin Bölge Adliye Mahkemesi aşamasında olduğu belirtildi. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş pilot üsteğmen ve teğmen rütbelerindeki iki kişi ile bir astsubay ve bir polis memuru yer alıyordu. Operasyonda, şüphelilere yardım ettiği ve organizatörlük yaptığı değerlendirilen sürücü de yakalandı.

emniyet birimlerinin rolü ve adli süreç:

Araştırmada, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler görev aldı. Yakalananlar, adliyeye sevk edildi; sevk edilen şüphelilerden sürücü ile birlikte 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet açıklamasında operasyonun, kurumlar arası koordinasyon ve istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği vurgulandı. Soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında işlem yapılan suç kaydı ise "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" olarak kayda geçti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLERDEN 3’Ü İLE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.