Kırklareli'nde test tartışması kavgaya döndü; oğulun babasının boğazını sıktığı an kayda geçti

Olayın ana hatları

Edinilen bilgiye göre olay, Kırklareli merkezinde, 1. Fırın Sokak civarında meydana geldi. İddiaya göre baba, oğlunun uyuşturucu madde kullandığından şüphelenerek teste yönlendirdi. Testin yaptırılmasına sinirlenen oğul ile baba arasında sokakta başlayan tartışma hızla alevlendi.

Görüntülerde neler var:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve çocuğun babasının boğazını sıktığı anlar yer aldı. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek kayıt altına alındı. Görüntülerde yaşanan fiziksel müdahale net biçimde görülüyor.

Polis müdahalesi ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayda hakkında işlem yapılan kişi H.Y. gözaltına alınırken, baba karakola götürülerek şikayetçi olmak üzere işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer incelemeleri sürdürüyor.

KIRKLARELİ’NDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINDAN ŞÜPHELENDİĞİ OĞLUNA TEST YAPTIRAN BABA İLE OĞLU ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜRKEN, OĞLUN BABASININ BOĞAZINI SIKTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.