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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toplu konutun çatısında alevler yükseldi, yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma ve inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toplu konutun çatısında alevler yükseldi, yangın kontrol altına alındı

Lüleburgaz'da çatıda çıkan yangın:

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki toplu konutlardan birinin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda alevler metrelerce yükseldi ve yoğun duman oluştu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangının yeniden alevlenmesini önlemek için söndürme ve kapsamlı soğutma çalışmaları yürüttü.

Çıkış nedeni ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Binada oluşan hasarın boyutu ve olası nedenlerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ.

LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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