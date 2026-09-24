Kırmızı ışık ihlali sonucu çekici üç araca çarptı: bir yaralı

Karabük’te Namal Kavşağı’nda meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan çekicinin motosiklet ve otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 31 AKZ 207 plakalı çekici, ışık ihlali yaparak ilerlerken O.Ç. yönetimindeki 78 SF 790 plakalı motosiklet ile Ş.B. idaresindeki 78 ACJ 317 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma Namal Kavşağı'nda gerçekleşti.

Yaralı ve idari işlem:

Kazada motosiklet sürücüsü O.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen çekici sürücüsü K.E.'ye toplam 92 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

KARABÜK'TE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN ÇEKİCİNİN MOTOSİKLET VE OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU 3 ARAÇLI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜNE 92 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.