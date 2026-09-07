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Kırmızı kiosku bekleyen Çarşamba'nın sevimli konuğu

Samsun Çarşamba'daki Abdullah Paşa Otoparkı'ndaki Kızılay kan bağışı kioskuna girip oturan siyah-beyaz kedi, ziyaretçilere tebessüm ve sıcaklık kattı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırmızı kiosku bekleyen Çarşamba'nın sevimli konuğu

Kırmızı kiosku bekleyen Çarşamba'nın sevimli konuğu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Abdullah Paşa Otoparkı içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi bu kez farklı bir görüntüyle gündeme geldi. Kan bağışı için kullanılan kırmızı renkli kioskun içine giren siyah-beyaz bir kedi, burada bir süre oturarak adeta görev başındaymış gibi poz verdi.

kioskta bekleyen misafir:

Kioskun üzerindeki Bağış Kiosku yazısının hemen altında oturan kedi, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sakin tavırlarıyla bir süre kioskun içinde kalan kedi, kırmızı fon üzerinde renkli ve sıcak bir kare oluşturdu.

vatandaşların tepkisi ve küçük bir anın önemi:

Ortaya çıkan görüntü, etraftakilere tebessüm ettirdi ve kan bağışı noktasına farklı bir hava kattı. Çarşamba'da bağış için gelenlerin buluştuğu bu noktada kayıt altına alınan sevimli an, ilçenin günlük yaşamından dikkat çeken bir kare olarak öne çıktı.

Bu kısa ziyaret, Kızılay Kan Merkezi'nin bulunduğu noktada yolculardan ve bağışçılardan ilgi gördü; anılar arasında yerini alarak mekâna sıcaklık ekledi.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, ABDULLAH PAŞA OTOPARKI İÇERİSİNDE HİZMET VEREN KIZILAY KAN...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, ABDULLAH PAŞA OTOPARKI İÇERİSİNDE HİZMET VEREN KIZILAY KAN MERKEZİ’NİN KAN BAĞIŞI KİOSKU, SEVİMLİ BİR KEDİNİN GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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