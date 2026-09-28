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Kırsal yaşamı yaşatan müze: Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne EMA ödülü

Beşpınar'daki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Anadolu kırsal yaşamını yaşatan çalışmalarıyla Avrupa Müze Akademisi'nin 'Weiden Your Scope' ödülünü aldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırsal yaşamı yaşatan müze: Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne EMA ödülü

Beşpınar'da kurulan müze uluslararası ödül aldı:

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde yer alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen Weiden Your Scope ödülüne layık görüldü. Ödül, müzenin kırsal yaşam kültürünü ve geleneksel üretim biçimlerini yaşatma konusundaki çalışmalarını tescilledi.

Projenin amacı ve sergilenen miras:

İş insanı Kenan Yavuz tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan müze, Anadolu'nun kırsal yaşam kültürünü, geleneksel üretim biçimlerini ve somut olmayan kültürel mirasını koruma ve aktarım odağıyla faaliyet gösteriyor. Mekân, ziyaretçilere köy yaşamı, üretim kültürü, gelenekler ile dayanışma ve paylaşma anlayışını doğrudan deneyimletmeyi hedefliyor.

Ödül geçmişi ve sürdürülen çalışmalar:

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, daha önce European Museum of the Year Awards-Silletto Ödülü, Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra Ödülü, BIG SEE Tourism Design Grand Prix ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü gibi farklı ödüllere layık görülmüştü. Yeni EMA ödülüyle birlikte müzenin uluslararası alandaki tanınırlığı artarken, Beşpınar'da oluşturulan kültür alanı geleneksel yaşam biçimlerinin gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ’NE ULUSLARARASI ÖDÜL

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ’NE ULUSLARARASI ÖDÜL

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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