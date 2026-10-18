Kırsal yolları betonla buluşturuyorlar: Kaynarlı'da ulaşımda yeni dönem

Kırsal ulaşımda somut adım: Kaynarlı'da 4 kilometrelik beton yol tamamlandı

Kars'ta kırsal altyapıyı güçlendirme amaçlı yürütülen yol çalışmaları kapsamında, Selim ilçesine bağlı Kaynarlı köyü'nde 4 kilometrelik geleneksel beton yol tamamlandı. Ulaşımın güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefiyle başlatılan uygulama, bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Proje, köy içi ve köyler arası bağlantıları iyileştirmeye odaklanıyor. Yapılan beton kaplama, özellikle kış koşullarında ulaşımın aksamasını azaltacak şekilde planlandı. Çalışmalar, Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülürken, altyapı yatırımlarının kırsal yaşam standartlarını yükseltmesi hedefleniyor.

Yerinde inceleme ve değerlendirmeler:

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın tamamlanan yolu yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Tekcan ve Çalkın, yapılan hizmetin köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi ve benzer yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Yetkililer, Kaynarlı'daki çalışmanın Kars genelinde sürdürülen yol yapım ve iyileştirme programının bir parçası olduğunu belirtti. Bu kapsamda kent merkezi ile ilçelere bağlı köylerde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik altyapı hizmetlerinin sürdürülmesi planlanıyor.

4 kilometrelik beton yolun tamamlanması, bölgedeki ulaşım altyapısına doğrudan katkı sunması ve köylülerin günlük ulaşım maliyetleri ile zaman kaybını azaltması açısından önem taşıyor. İl Özel İdaresi yetkilileri ve milletvekili denetiminin ardından benzer projelerin takip edileceği ifade edildi.

KARS’TA KÖY YOLLARINDA BETON YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR(KARS-İHA)