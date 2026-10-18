Ninnisiyle bebeği uyutan AFAD ekibinin zorlu Sapanca kurtarışı

Sapanca'da sel, yıkılan köprü ve mahsur kalan aile

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Fevziye Mahallesi'nden geçen derenin taşması, bölgedeki ulaşımı sağlayan köprünün yıkılmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle derenin kenarındaki bungalov evde aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu bir aile mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD Doğada Arama Kurtarma ekipleri, hızla yükselen suya karşı zamanla yarıştı ve kurtarma planını devreye soktu.

Olayda öncelik güvenlik oldu; ekipler gerekli emniyet ve kontrollü tahliye tedbirlerini alarak operasyonu başlattı. İlk müdahale, bir personelin beline bağlanan ip yardımıyla dereden yüzerek karşı kıyıya geçmesi ve bir halat düzeni kurmasıyla başladı.

Halat sistemiyle geçiş ve bebeğin tahliyesi

Kurulan düzeneğin ardından anneler önce güvenli alana geçirildi. Daha sonra ailenin çocukları sırayla tahliye edildi. AFAD personeli Murat Ergül, 8 aylık Zeynep bebeği kendi bedenine ve sisteme bağlayarak halatla karşıya geçirirken bebeğin uyanmasını engellemek için pışpışlama ve ninni ile müdahalede bulunduğunu anlattı.

Ergül'ün aktardığına göre, bebekler için standart emniyet kemeri bulunmadığı için ekip, kısa süre içinde alternatif bir bağlama düzeni oluşturdu. Tahliye sırasında bebeğin uyanması üzerine Ergül, yeniden uyuması için gayri ihtiyari bir şekilde ninni söyleyip pışpışladı. Bebeğin yeniden uyuması Ergül için hem duygusal hem de mesleki anlamda gurur verici bir an oldu.

Ekipman, destek ve kamuoyu yansıması

Operasyon sırasında ekiplerin kullandığı araç ve gereçlerin dünya standartlarında olduğunu vurgulayan Ergül, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile AFAD Başkanlığı ve Sakarya Valiliği'ne destekleri için teşekkür etti. Ergül, afet bölgesinde özellikle çocukların yaşadığı psikolojik etkileri azaltmak için ekiplerin elinden geleni yaptığını belirtti.

O anların görüntüleri sosyal medyada geniş yankı buldu; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaşımında, 'Sen uyu Zeynep kızım, biz buradayız' ifadeleriyle çalışanları tebrik etti. Bakan Çiftçi paylaşımında kurtarma sırasında gösterilen hassasiyete ve ekiplerin fedakarlığına dikkat çekti.

AFAD ekibi ve yerel yetkililerin müşterek çalışması sayesinde tahliye başarılı şekilde tamamlandı ve mahsur kalan aile üyeleri güvenli bölgeye ulaştırıldı. Operasyon, selin yol açtığı fiziksel tehlikenin yanı sıra, kurtarma sürecinde gösterilen insani yaklaşımın da öne çıktığı bir müdahale olarak kayıtlara geçti.

HALATA ASILI HALDE KARŞI GEÇTİĞİ ESNADA KUCAĞINDAKİ BEBEK UYANMASIN DİYE PIŞPIŞLAYARAK KARŞIYA GEÇİREN AFAD PERSONELİ, DÜNYA GÜNDEMİNDE YER EDİNEN DUYGU DOLU KURTARMA OPERASYONUNU ANLATTI.