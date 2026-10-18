Zonguldak'ta tarım ve orman çalışanlarının yeni temsilcisi Onur Can

TOÇ Bir‑Sen Zonguldak şubesi 1. olağan genel kurulunu tamamladı:

TOÇ Bir‑Sen Zonguldak Şube Başkanlığı, 1. Olağan Genel Kurulunu 18 Ekim 2026 Pazar günü Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisinde geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Genel kurul sonucunda Onur Can, TOÇ Bir‑Sen Zonguldak Şube Başkanlığına seçildi.

Katılım ve temsil:

Genel kurul, Zonguldak ve Bartın illerindeki tarım ve orman çalışanlarını temsil eden şubenin ilk olağan toplantısı olarak birlik ve beraberlik içinde tamamlandı. Etkinliğe Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Aras, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü İdris Tetik, Öz Orman‑İş Sendikası Bölge Başkan Vekili Muammer Aslan, Memur‑Sen Zonguldak İl Başkanı Kamuran Aşkar ile Memur‑Sen’e bağlı diğer sendikaların şube başkanları, delegeler ve sendika üyeleri katıldı.

Yeni dönem hedefleri:

Seçimin ardından değerlendirmelerde bulunan Şube Başkanı Onur Can, Zonguldak ve Bartın’daki tarım ve orman çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek ve sendikal dayanışmayı güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Can, yeni dönemde birlik, beraberlik ve istişare anlayışıyla hareket edeceklerini, üyelerin yanında olacaklarını ve sahadan gelen talepleri ilgili mercilere taşıyarak çözüm odaklı bir sendikal anlayış ortaya koymayı hedeflediklerini ifade etti.

TOÇ BİR-SEN ZONGULDAK ŞUBE BAŞKANLIĞI, 1. OLAĞAN GENEL KURULUNU GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ. GENEL KURULDA ONUR CAN, ZONGULDAK ŞUBE BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.