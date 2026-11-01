TAREM'de ustalık eğitimleri: Talas'ta restorasyon geleneği ayakta tutuluyor

Talimler ve başvurular devam ediyor:

Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliğiyle kurulan Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) programında eğitimler sürüyor. Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatı alanında düzenlenen kurslara katılmak isteyenler herhangi bir ön sınava tabi tutulmadan kayıt yaptırabiliyor.

Kurs içerikleri ve takvim:

Merkezde mimari restorasyon ahşap ve mimari restorasyon taş atölyelerinde teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimler, 09.30-15.30 saatleri arasında yürütülüyor ve kurslar 4 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi aracılığıyla kabul ediliyor; ayrıntılı bilgi için 0352 432 33 96 numaralı telefondan iletişim kurulabilir.

Sertifika ve istihdam olanakları:

Kursiyerler programa katıldıktan sonra e-Devlet üzerinden sorgulanabilen sertifika almaya hak kazanıyor. Bu uygulama, unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlarken, kursiyerlere hem yurt içinde hem de uluslararası restorasyon projelerinde değerlendirilme imkânı sunuyor.

Merkezin sınavsız ve herkese açık yapısı, restorasyon alanına ilgi duyan geniş bir katılımcı kitlesinin teknik bilgi ve uygulama becerisi kazanmasına zemin hazırlıyor. Eğitimlerin hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlaması hem de katılımcılara somut bir istihdam yolu açması hedefleniyor.

TALAS BELEDİYESİ VE KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYÜ) İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİRİLEN TALAS RESTORASYON EĞİTİM MERKEZİ’NDE (TAREM) BİR YANDAN BAŞVURULAR SÜRERKEN DİĞER YANDAN EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR.