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Kırsalda bereket: etçi ırk destekle İhsaniye'de üretim güçleniyor

Afyonkarahisar'daki 'Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek' projesinin 13. etabında İhsaniye'de teslim edilen etçi ırk gebe düveler yerinde kontrol edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kırsalda bereket: etçi ırk destekle İhsaniye'de üretim güçleniyor

Proje kapsamında kontroller gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek' projesi çerçevesinde kontroller sürdürüldü. Projenin temel hedefi kentte hayvancılığın geliştirilmesi, yetiştiricilerin üretim gücünün artırılması ve kırsalda sürdürülebilir üretimin desteklenmesidir.

Projenin hedefleri:

Proje; üreticilerin kapasitesini yükseltmeyi, etçi ırk üretimini teşvik etmeyi ve kırsal alanda ekonomik canlılığın korunmasını amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşmak için saha teslimleri ve düzenli denetimler önemli bir rol oynuyor.

İhsaniye'deki denetim detayları:

Projenin 13. etabında İhsaniye ilçesinde hak sahibi yetiştiricimize teslim edilen etçi ırk gebe düvelerin kontrolleri, İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmede hayvanların genel durumları yerinde incelendi ve proje kapsamında gerekli tespitler yapıldı.

Çalışmalar, hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsalda sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DEVAM EDEN &#039;KIRSALDA BEREKET BÜYÜKBAŞA...

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DEVAM EDEN 'KIRSALDA BEREKET BÜYÜKBAŞA DESTEK’ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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