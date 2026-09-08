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Geleceğe hazırlık: Gedik Piliç dayanıklılığı merkeze alıyor

Gedik Piliç, aylık değerlendirme toplantısında dayanıklılık odaklı, çevik ve sürdürülebilir bir organizasyon yapısıyla değişime hızlı uyum sağlamayı hedefledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Geleceğe hazırlık: Gedik Piliç dayanıklılığı merkeze alıyor

Geleceğe hazırlık: Gedik Piliç dayanıklılığı merkeze alıyor

Gedik Piliç, aylık değerlendirme toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik ve departman müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu ve CEO’su Dr. Yılmaz Sönmez eşlik etti. Şirket toplantının ana temasını dayanıklılık olarak belirleyerek kurumsal önceliklerini masaya yatırdı.

Toplantının odağı

Bir araya gelen yöneticiler, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek planlarının tartışılması sırasında değişen ekonomik ve sektörel koşullara uyum sağlama gerekliliğini vurguladı. Toplantıda; doğru karar alma süreçleri, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uzun vadeli bakış açısının korunmasının, şirketin sürdürülebilir başarısı için temel unsurlar olduğu kaydedildi.

Organizasyon yapısının rolü

Gedik Piliç, kurumsal dayanıklılığı sadece kriz yönetimi olarak değil, aynı zamanda büyüme ve değer üretme kapasitesinin bir parçası olarak ele alıyor. Bu bağlamda toplantıda iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve çalışanların değişime adaptasyonunun hızlandırılması üzerinde duruldu. Yönetim, ortak hedefler etrafında hareket edebilmenin kurumsal kültürü güçlendireceğini belirtti.

Katılımcılar, dayanıklılığın şirket içindeki uygulamalarına ilişkin somut adımların önemine dikkat çekti. Süreçlerin sadeleştirilmesi, karar alma yetkinliklerinin netleştirilmesi ve birimler arası işbirliğinin artırılması gibi uygulama alanları masaya yatırıldı. Bu yaklaşımın, Gedik Piliç’in operasyonel gücünü ve sektörel deneyimini daha etkin kullanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Toplantıda vurgulanan diğer bir unsur ise insan kaynağına yapılan yatırımın stratejik önemi oldu. Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iç iletişimin güçlendirilmesi, dayanıklılığın sürdürülebilir kılınmasının olmazsa olmazı olarak ele alındı. Şirket, bu doğrultuda kurumsal gelişim çalışmalarını üretim gücü ve deneyimiyle paralel yürüterek uzun vadeli değer üretmeyi hedefliyor.

Gedik Piliç yönetimi, aylık değerlendirme toplantılarının farklı birimler arasındaki ortak aklı pekiştiren bir platform olduğunu belirtti. Toplantının sonuçları, önümüzdeki dönemde şirketin çevik, uyum sağlayabilen ve dayanıklı bir organizasyon yapısı kurmaya yönelik adımlarını şekillendirecek çerçeveyi ortaya koydu.

Sonuç olarak, Gedik Piliç geleceğe hazırlık sürecinde dayanıklılığı merkezine alarak hem operasyonel hem de kurumsal düzeyde sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir yönetim anlayışını sürdürmeyi amaçlıyor.

GEDİK PİLİÇ, AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISINI GEDİK PİLİÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN GEDİK...

GEDİK PİLİÇ, AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISINI GEDİK PİLİÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OSMAN GEDİK, GEDİK PİLİÇ YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAĞIZ GEDİK VE DEPARTMAN MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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