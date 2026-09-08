Antalya'da Aksu yangını 21. saatte de sürüyor, tahliyeler devam ediyor

Yangın 21. saatte de kontrol altına alınamadı:

Antalya’nın Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak 21. saate girdi. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, bin 37 personel, 165 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi ve 112 araç ile aralıksız müdahale ediliyor. Bölgede söndürme ve kontrol çalışmaları devam ederken yerleşimlere yönelik tedbirler sürdürüldü.

Tahliyeler ve etkilenen yerleşimler:

Yangın nedeniyle Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi'nde 10 hane, 25 kişi; Yeşil Kahraman Mahallesi Yumuk Mevkii'nde 29 hane, 18 ahır, 105 kişi; Kepez İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane, 439 kişi; Aksu İlçesi Yeşilkaraman Mahallesi'nde ise 40 hane, 151 kişi tahliye edildi. Toplamda çok sayıda aile güvenli bölgelere yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yangından etkilenen 8 kişi üzerinde müdahale yaptı; bunlardan 2 kişi bacak yaralanması şikayetiyle hastaneye sevk edildi, 6 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Müdahale, lojistik ve destek çalışmaları:

Kepez Belediyesi ekipleri hayvan tahliyeleri için görevlendirildi; tahliye çalışmalarında 3 kamyon ve 6 personel görev aldı. Mobil iletişimde yaşanan kesintiler üzerine GSM operatörleri, bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırdı.

Antalya Kızılay sahada destek vererek 3 ikram aracı, 3 öncü araç, 9 personel ve 5 gönüllü ile çalıştı; dağıtılan malzemeler arasında 3 bin su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, bin kişilik çay-çorba, 600 kişilik kruvasan ve 3 bin kişilik kek yer aldı.

AFAD Başkanlığı, orman yangınına destek sağlanması amacıyla çevre illerden personel, iş makineleri, arazöz ve itfaiye araçlarının bölgeye sevk edilmesi talebinde bulundu. Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta Belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.

Yangın nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden 2 bin 329 hane etkilendi. Yangının söndürüldüğü alanlarda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlayacak.

Yerel halkın anlatımı: evler boşaltıldı, endişe sürüyor

Yeşilkaraman Mahallesi'nden İsmail Vural, "Yangın saat dört civarlarında Karaöz mevkiinde başladı ve Yeşilkaramanlı'ya doğru geldi. Evlerimizi boşalttık. Hayvanlarımızı akşam aşağıdaki futbol sahasına götürdük, şu anda güvendeler. Sadece yukarıda bir ev yandı" diyerek bölgedeki tedirgin bekleyişi anlattı.

Karaöz Mahallesi'nden Ramazan Tatar ise gece boyunca yangının devam ettiğini belirterek, "Gece sabaha kadar da devam etti, daha da devam ediyor. Döşemaltına kadar ilerlediğini söylediler. Vallahi 1-2 ev yandı. Bu tarafta zaten yangının ağırlığı, Yeşilkaraman'ı boşalttılar. Burada Karaman Köy, Havacalar, onlarda da biraz tehlike oldu. Tankerle hep dolu vaziyette duruyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ve tahliye edilen vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu bildirdi. Bölgede ekiplerin koordinasyonu ve hasar tespit süreci devam ediyor.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDE BAŞLAYAN YANGINDA 21 SAAT GERİDE KALIRKEN VATANDAŞLARIN TEDİRGİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR.