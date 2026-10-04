Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kırsalda enerjiye erişim: Mersin'den konargöçer üreticilere güneş paneli desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023'ten beri konargöçer küçükbaş yetiştiriciler ve gezici arıcılara güneş paneli desteğiyle 1.160 haneyi elektriğe kavuşturdu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kırsalda enerjiye erişim: Mersin'den konargöçer üreticilere güneş paneli desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kırsal üretime enerji desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, elektrik altyapısının yetersiz olduğu kırsal alanlarda üretim yapan konargöçer küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve gezici arıcılara yönelik 'Güneş Paneli Desteği' projesini sürdürüyor. 2023 yılında başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar 1.160 hanenin yaşam alanına elektrik ulaştırıldı.

Projenin kapsamı ve sağladığı kolaylıklar:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destekle, hedeflenen gruplar özellikle yaz aylarında yaylalara göç eden ve sabit elektrik bağlantısının bulunmadığı noktalarda üretim yapan aileler oldu. Sağlanan güneş panelleri ile üreticiler; aydınlatma, telefon şarjı, televizyon kullanımı ve mini buzdolaplarını çalıştırma gibi temel elektrik ihtiyaçlarına erişebiliyor. Bu imkanlar, kırsalda üretimin sürdürülebilirliğini ve üreticilerin yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor.

Yerel örnek ve başvuru bilgileri:

Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nden küçükbaş hayvan yetiştiricisi Habibe Bolat da projeden faydalananlardan biri. Yaz aylarında ailesiyle yaylalara göç eden Bolat, keçi yetiştiriciliği yaptığı alanda daha önce elektrik olmadığı için zorluk yaşadıklarını; güneş paneliyle aydınlanma ve dış dünya ile iletişimin kolaylaştığını anlatıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Endüstri Mühendisi Esin Aşlar, projenin kırsalda yaşayan ve yaşam alanlarından uzakta üretim yapan ailelere yönelik olduğunu vurgulayarak, 'Kırsalda yaşayan ailelerimiz ve bu işi yapmak için yaşam alanından uzakta olanlar için hayata geçirilmiş bir proje. Bu sayede vatandaşlarımız kırsalda aydınlatma, telefonlarını şarj edebilme, televizyon izleyebilme, mini buzdolaplarını kullanabilme gibi imkanlara erişiyorlar' dedi.

Destekten faydalanmak isteyen üreticiler, talep ve başvurularını Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi aracılığıyla iletebiliyor. Belediye yetkilileri projenin kırsal ekonomiye ve üreticilerin günlük yaşamına sağladığı katkının kilit önemde olduğunu belirtiyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ELEKTRİK ALTYAPISININ SINIRLI OLDUĞU KIRSAL BÖLGELERDE ÜRETİM YAPAN...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ELEKTRİK ALTYAPISININ SINIRLI OLDUĞU KIRSAL BÖLGELERDE ÜRETİM YAPAN KONARGÖÇER KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ İLE GEZİCİ ARICILARA GÜNEŞ PANELİ DESTEĞİ SAĞLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Celal Kadooğlu: ortak akılla Gaziantep ekonomisini geleceğe taşıyoruz
images

Gaziantep'te iş dünyası seçimle ortak aklı öne çıkardı
images

Afşin'de bağ bozumu geleneği bereketle sürüyor
images

Muğla ihracatında yüzde 32 artış su ürünleri öncülük etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan

Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu

Kış hastalıklarına karşı sofradan yükselen direnç

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip