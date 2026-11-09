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Çınarcık'ta taksicilerden ortak tepki: ekmeğe dokunmayın

Çınarcık'ta taksiciler korsan ve izinsiz yolcu taşımacılığına tepki gösterip denetimlerin artırılmasını ve plakaların 112'ye bildirilmesini istedi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çınarcık'ta taksicilerden ortak tepki: ekmeğe dokunmayın

çınarcık'ta taksici esnafının çağrısı:

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksiciler korsan taşımacılık ve izinsiz yolcu taşımacılığı uygulamalarına karşı bir araya geldi. Çınarcık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tahsin Kalfa öncülüğünde düzenlenen basın açıklaması İskele Meydanı'nda yapıldı.

Açıklamada, yasal olarak faaliyet gösteren şoför esnafının yıllarca vergi ödeyerek, ticari plakaya yatırım yaparak ve emeğiyle geçimini sağlayarak çalıştığı; korsan taşımacılığın bu düzene haksız rekabet getirdiği vurgulandı. Esnaf, denetimlerin artırılmasını ve yasal olarak çalışan sürücülerin haklarının korunmasını talep etti.

denetim talebi ve yaptırım uyarısı:

Kalfa, korsan taşımacılığın "teknolojiyle değil, haksız rekabetle ilgili bir sorun" olduğunu belirterek, şoför esnafının haklarının korunacağını söyledi. Basın açıklamasında denetimlerin artırılması gerektiği; esnafın ekmeğiyle oynanmasına sessiz kalınmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, korsan taşımacılık yapan araçları tercih eden yolculara uygulanan idari yaptırım da hatırlatıldı; bu kişiler hakkında 3 bin 870 lira tutarında cezai işlem uygulandığı bildirildi. Kalfa, vatandaşlardan korsan araç gördüklerinde plakalarıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

konvoyla gösterilen tepki:

Basın açıklamasının ardından taksiciler, araçlarıyla ilçe merkezinde konvoy oluşturarak korsan taşımacılığa karşı tepkilerini göstermek için seslerini duyurdu. Etkinlik, esnafın ortak talebi ve yerel denetim beklentisini öne çıkardı.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE TAKSİCİLER, KORSAN TAŞIMACILIK VE İZİNSİZ YOLCU TAŞIMACILIĞINA TEPKİ...

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNDE TAKSİCİLER, KORSAN TAŞIMACILIK VE İZİNSİZ YOLCU TAŞIMACILIĞINA TEPKİ GÖSTERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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