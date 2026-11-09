kayseri üniversitesi rektörlüğünde görev teslim töreni yapıldı

Kayseri Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Recep Ulucak, görevi önceki dönem rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'dan devraldı. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende akademik ve idari personel ile siyasi temsilciler ve vakıf yetkilileri hazır bulundu.

Törene AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş ve Bayar Özsoy, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı ve 23, 24 ve 25. dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Av. İzzet Buzkan, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, vakfın yönetim kurulu üyeleri ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Karamustafa'nın değerlendirmeleri:

Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi'nin sekiz yıllık gelişim sürecini ve mesleki-teknik yükseköğretimdeki konumunu değerlendirdi. Akademik ve idari personel sayısındaki artış, program çeşitliliği ve kalite çalışmalarına dikkat çeken Karamustafa, üniversitenin mevcut yapısını şu sözlerle özetledi:

"Kayseri Üniversitesi, öğrencilerinin yaklaşık yüzde 70’i meslek yüksekokullarında öğrenim gören, odağını ve çalışmalarını mesleki ve teknik yükseköğretime yöneltmiş bir üniversitedir. Göreve başladığımız dönemde 130 civarında olan akademik personel sayımız bugün 320’nin üzerine, 80 civarında olan idari personel sayımız ise 400’ün üzerine çıkmıştır. Üniversitemiz bugün 67 ön lisans programına, lisans programlarıyla birlikte toplam 83 programa sahiptir. Programlarımızın yüzde 50’si akredite edilmiş, üniversitemiz beş yıllık tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. İnanıyorum ki Kayseri Üniversitesi, akademik ve diğer bütün faaliyet alanlarında başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Mesleki ve teknik yükseköğretim alanında Prof. Dr. Recep Ulucak’ın liderliğinde çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. Kayseri Üniversitesi ile gönül bağım bundan sonra da devam edecek, üniversitemizin ihtiyaç duyduğu her noktada destek vermeyi sürdüreceğim. Bu yolculukta kendisine ve üniversitemizin bütün mensuplarına başarılar diliyor, destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından Karamustafa'ya, üniversiteye hizmetlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Recep Ulucak tarafından plaket takdim edildi.

Ulucak'ın öncelikleri ve hedefleri:

Yeni rektör Prof. Dr. Recep Ulucak, Kayseri Üniversitesi'nin mevcut kazanımlarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle atandığını vurgulayan Ulucak, üniversitenin gelişiminde tüm paydaşların desteğinin önemine değindi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kayseri Üniversitesi kuruluşundan bugüne kadar çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bizler de devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak amacıyla bu göreve talip olduk. İnşallah, bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Hepinizin desteğiyle Kayseri Üniversitesinin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum."

Ulucak, üniversitelerin dört temel misyonunu; eğitim-öğretim, araştırma, üniversite-sanayi iş birliği ve topluma katkı olarak sıraladı. Kayseri Üniversitesi'nin özellikle üniversite-sanayi iş birliği ve topluma katkı alanlarında avantajlı olduğunu ifade ederek, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, MÜSİAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirilecek iş birliklerine vurgu yaptı. Ayrıca ara eleman ve teknik eleman yetiştirilmesi konusunda üniversitenin üstleneceği misyona dikkat çekti ve eğitim kalitesini artırma, öğrencilerin doğrudan iş hayatında karşılık bulabilecek yetkinliklerle yetişmesi ile araştırma kapasitesinin yükseltilmesi için birlikte çalışılacağını belirtti.

Devir-teslim töreni, rektörlerin konuşmaları, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN PROF. DR. RECEP ULUCAK GÖREVİ ÖNCEKİ DÖNEM REKTÖR PROF. DR. KURTULUŞ KARAMUSTAFA’DAN DEVRALDI.