Sinop'ta çocuklara erken yaşta sağlık bilinci aşılanıyor: ilkokulda uygulamalı tanıtım

sinop'ta uygulama ve tanıtım:

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek projesi kapsamında Sinop'ta ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenlendi. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korucuk İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, sahada görev yapan doktor ve sağlık çalışanları çocuklara mesleklerini, kullandıkları araç ve ekipmanları tanıttı.

etkinlikte neler yapıldı:

Program boyunca öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, aile hekimliği ve acil sağlık hizmetleri konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca afet anında yapılması gerekenler detaylı şekilde aktarıldı. Öğrenciler, 112 Acil Sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde görme şansı buldu; ambulans ve müdahale araçları yakından incelendi ve uygulamalı gösterimlerle temel müdahale adımları gösterildi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Etkinlik sonunda katılımcı öğrenciler Sağlık Elçisi ilan edilerek erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları hedeflendi. Sinop İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesini amaçlayan bu tür farkındalık ve eğitim çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLEN "SAĞLIKLI ÇOCUK, SAĞLIKLI GELECEK" PROJESİ KAPSAMINDA SİNOP’TA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.