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Kırsalda su altyapısını güçlendirmek için sondaj çalışmalarına hız verildi

ŞUSKİ, Şanlıurfa'da içme suyu sorununu kalıcı çözmek için Haliliye Derman ve Siverek Direkli'de sondaj çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırsalda su altyapısını güçlendirmek için sondaj çalışmalarına hız verildi

Kırsalda su altyapısını güçlendirmek için sondaj çalışmaları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi hedefleyerek saha yatırımlarını sürdürdü. Kurum, merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin tüm ilçelerde sondaj çalışmaları gerçekleştiriyor; amaç, bölgede yaşayanların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamaktır.

yürütülen sondaj çalışmaları:

ŞUSKİ ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Derman kırsal mahallesi ile Siverek ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'nde sondaj çalışmaları yürütüyor. Söz konusu çalışmalarla yeni su kaynakları aranırken, aynı zamanda mevcut altyapının güçlendirilmesi ve su temin güvenliğinin artırılması planlanıyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla yalnızca ilgili mahallelerin değil, çevredeki diğer kırsal yerleşimlerin de su ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

beklenen etkiler ve yerel memnuniyet:

Gerçekleştirilen sondajlarla yeni kuyuların devreye alınması ve altyapı iyileştirmeleri sayesinde bölgedeki su arzı ile su kalitesi üzerinde olumlu etkiler bekleniyor. ŞUSKİ yetkilileri, bu yatırımların kısa vadede kesinti sıklığını azaltacağını ve uzun vadede su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sunacağını vurguluyor. Siverek Direkli Mahallesi'ndeki çalışmanın mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, uygulamanın başarıyla tamamlanması halinde bölgede yaşayanların günlük hayatına olumlu yansımalar yapacağı ifade ediliyor.

ŞUSKİ'nin devam eden sondaj ve altyapı çalışmaları, kırsal yerleşimlerin su güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir stratejinin parçası olarak ilerliyor ve belediye yetkilileri bu tür saha yatırımlarının artarak süreceğini bildiriyor.

ŞANLIURFA’DA SU ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

ŞANLIURFA’DA SU ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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