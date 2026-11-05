Mersin büyükşehir COP31 hazırlıklarını bölgesel iklim iş birliğinde paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, COP31 yolunda bölgesel iş birliğini masaya yatırdı

Çağ Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "COP31 Yolunda Bölgesel İklim İş Birliği Konferansı"nda, Mersin Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yürüttüğü uluslararası projeleri ve Antalya’da düzenlenecek COP31 sürecine ilişkin hazırlıklarını katılımcılarla paylaştı. Konferans, farklı üniversite ve belediyelerden temsilcilerin sunumlarıyla Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Mersin Büyükşehir'in COP31 hazırlıkları:

Konferansta konuşan İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Sinan Can, COP31 çerçevesinde yerel yönetimlerin rolüne vurgu yaptı. Can, belediyelerin uluslararası müzakerelerde yer almasının kentlerin dirençliliğini arttırma, iklim finansmanının yerelleşmesini sağlama ve kent sakinlerinin sesini küresel süreçlere taşımada kritik olduğunu belirtti. "COP31’in ana temaları arasında katılımcılık, iklim finansmanı, iklim adaleti, sıfır atık gibi konular yer almaktadır" diyen Can, Mersin Büyükşehir'in organizasyonda hem mavi hem de yeşil alanda stant ve proje sunumlarıyla temsil edileceğini açıkladı.

CLIMAAX projesi ve kentte risk değerlendirmesi:

Konferansta Çevre Yüksek Mühendisi Nursel Cansu Kaya tarafından sunulan CLIMAAX Projesi kapsamında, iklim kaynaklı risklerin belirlenmesine ve kentin dirençliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar aktarıldı. Sunumda afetler, su baskınları, kentsel ısı adaları, orman yangınları ve tarımsal kuraklık gibi risklerin ele alındığı; mevcut veriler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri ve portallarla birlikte 2050 projeksiyonlarının oluşturulduğu ifade edildi. Kaya'nın çalışmaları, yerel paydaşlarla birlikte kent ölçeğinde uygulanabilir stratejiler geliştirmeye odaklanıyor.

Dr. Sinan Can ayrıca gençlerin iklim süreçlerine katılımına özel önem verdiklerini söyledi: "Gençlik, COP31’de ne kadar çok görev alırsa, alınacak kararların kırılgan kesimlere yönelik faydası o kadar artar". Konferans sırasında öğrencilerle yapılan değerlendirmeler ve etkileşimler, genç katılımının artırılmasına yönelik adımları destekledi.

Etkinlikte ayrıca Tarsus Üniversitesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Meltem Kaygusuz ile Çukurova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden Çevre Mühendisi Merve Sertkaya gibi katılımcılar kendi kurumlarının uygulamalarını ve iş birliği modellerini paylaştı. Konferans, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgusuyla tamamlandı; kapanışta Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu katılımcılara teşekkür belgelerini sundu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ‘COP31 YOLUNDA BÖLGESEL İKLİM İŞ BİRLİĞİ KONFERANSI’NA KATILARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ULUSLARARASI PROJELERİ VE COP31 HAZIRLIKLARINI ANLATTI.