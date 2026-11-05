Elazığ sabah saatlerinde sağanakla uyandı

Gün doğumuyla başlayan yağış:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da sabahın ilk saatleriyle birlikte sağanak etkisini gösterdi. Kent sakinleri güne başlayan yağmurla karşılaştı; erken saatlerde işe ve okula gidenler yağışa karşı şemsiyeleriyle önlem almaya çalıştı.

Kent merkezinde etkiler:

Kent merkezinde yer yer su birikintileri oluştu ve araç trafiğinde yavaşlamalar meydana geldi. Trafikteki yavaşlama, özellikle sabah yoğunluğu sırasında ulaşım akışını olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar yağış sırasında daha dikkatli davranırken, yetkililerin uyarısı sabah erken saatlerde görülen yağışın başlangıcıyla örtüşmüş oldu. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarına bağlı olarak hareketliliğin normale dönmesi bekleniyor.

ELAZIĞ'DA YAĞMUR SABAHIN İLK SAATLERİYLE BİRLİKTE ETKİSİNİ GÖSTERDİ