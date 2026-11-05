Adana'da çelik yapı ve kentsel dönüşüm için ortak strateji

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi, Adana'da yapı güvenliği ve kentsel dönüşüm gündemlerini ortaklaştırma kararı aldı. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak ile yönetim kurulu üyeleri İMO Adana Şubesi’nde bir araya gelerek öncelikli konuları ele aldı.

Çelik yapıların yaygınlaştırılması:

Toplantıda öncelikli hedef olarak kentte çelik yapı sistemlerinin yaygınlaştırılması belirlendi. İki kurum, çelik yapıların daha geniş alanlarda uygulanabilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdi; bu kapsamda eğitim, proje iş birlikleri ve uygulama örneklerinin paylaşılması gibi yöntemlerin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Kentsel dönüşüm platformu ve ortak çalıştay:

DAİMFED tarafından daha önce gündeme getirilen kentsel dönüşüm platformuna İMO Adana Şubesi’nin de dahil edilmesi konusunda uzlaşı sağlandı. Bu adım, kentsel dönüşüm süreçlerinde meslek odası ile sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmesini hedefliyor.

Toplantıda ayrıca binalara ilişkin sorumluluk süreleri gündeme geldi. Konunun hem hukuki hem de mesleki boyutlarının ayrıntılı ele alınması amacıyla kurumlar ortak bir çalıştay düzenleme kararı aldı; çalıştayda sorumluluk süreleri, uygulama usulleri ve denetim mekanizmaları tartışılacak.

Görüşme sonucunda taraflar, Adana özelinde hem yapı güvenliğinin güçlendirilmesi hem de kentsel dönüşümün koordineli biçimde ilerlemesi için adımların eşgüdümlü atılmasında mutabık kaldı. İlerleyen dönemde yapılacak çalıştay ve ortak projelerle somut yol haritalarının oluşturulması planlanıyor.

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) İLE İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI (İMO) ADANA ŞUBESİ, ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTME KARARI ALDI.