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Kırsaldan kentliye üretim bilinci: Nazilli'de incir, zeytin ve kestane odaklı bilgilendirme

Nazilli'de düzenlenen toplantılarda üreticilere incir, zeytin ve kestanede hasat, kurutma, depolama ve yangın önlemleri anlatıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kırsaldan kentliye üretim bilinci: Nazilli'de incir, zeytin ve kestane odaklı bilgilendirme

Nazilli'de üreticiler tarımsal konularda bilgilendirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Kahvederesi ve Aşağıyakacık mahallelerinde üreticilerle buluşmalar gerçekleştirildi. Toplantılarda bölgenin önemi yüksek ürünleri olan incir, zeytin ve kestane üretimine dair uygulamalı ve teknik bilgilerin aktarılmasına öncelik verildi.

Eğitimde öne çıkan konular:

Toplantıları, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli yürüttü. Üreticilere bitkisel üretim yöntemleri, bölgesel ürünlerin kalitesini artırmaya yönelik uygulamalar ve özellikle incir üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Bu kapsamda doğru hasat, kurutma ve depolama yöntemleri detaylı şekilde ele alındı ve üreticilere pratik öneriler sunuldu.

İncir konusundaki bilgilendirmede ayrıca 2026/1 Sayılı İncir Tebliği hakkında yönlendirmeler yapılarak, tebliğin uygulamaya etkileri ve uyulması gereken kurallar paylaşıldı. Toplantı gündeminde pamuk ve Aydın’ın diğer önemli tarımsal ürünlerine ilişkin genel değerlendirmeler de yer aldı.

Uygulama, riskler ve saha çalışmaları:

Üreticilere ayrıca B-Reçete Uygulaması hakkında bilgi verildi; ilaç kayıt ve kullanımına dair uygulamaların önemi vurgulandı. Tarımsal alanlar ve çevresinde yangın riskini azaltmaya yönelik alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu; orman yangınlarının önlenmesi ve anız yakılmasının engellenmesi gerektiği özellikle belirtildi.

Buluşmalarda üreticilerin talep, sorun ve önerileri de dinlendi; karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada yürütülen bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ve üreticilerle yakın iletişimin devam edeceğini bildirdi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KAHVEDERESİ VE AŞAĞIYAKACIK MAHALLELERİNDE ÜRETİCİLERLE BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTILARDA ÖZELLİKLE İNCİR, ZEYTİN VE KESTANE ÜRETİMİ İLE DOĞRU HASAT, KURUTMA VE DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ELE ALINDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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