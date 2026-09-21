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Kırşehir İmam Hatip Lisesi 1986 mezunları 40. yılda anılarda buluştu

Kırşehir İmam Hatip Lisesi'nin 1986 mezunları, yurt içi ve dışından gelen katılımcılarla mezuniyetlerinin 40. yılında öğretmenleriyle anılarını paylaştı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kırşehir İmam Hatip Lisesi 1986 mezunları 40. yılda anılarda buluştu

Kırşehir İmam Hatip Lisesi 1986 mezunları 40. yıl buluşmasını gerçekleştirdi

Kırşehir İmam Hatip Lisesi'nin 1986 mezunları, mezuniyetlerinin 40. yıl dönümünde düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Türkiye içinden ve yurt dışından gelen katılımcılar, uzun süre sonra dostlukları ve okul yıllarını yad etti.

katılımcı profili:

Buluşmaya, farklı illerde ve yurt dışında yaşayan mezunların yanı sıra okul yıllarında derslerine giren bazı öğretmenler de katıldı. Katılımcılar geçmişten kalan anıları paylaştı, eski günler üzerine sohbetler yapıldı.

program ve anılar:

Programda döneme ait hatıralar konuşuldu, eski anekdotlar ve okul yaşamına dair paylaşımlar öne çıktı. Etkinlik, mezunların yeniden bir araya gelmek üzere plan yapmalarıyla sona erdi.

KIRŞEHİR İMAM HATİP LİSESİ’NİN 1986 YILI MEZUNLARI, MEZUNİYETLERİNİN 40. YILINDA DÜZENLENEN...

KIRŞEHİR İMAM HATİP LİSESİ’NİN 1986 YILI MEZUNLARI, MEZUNİYETLERİNİN 40. YILINDA DÜZENLENEN BULUŞMADA BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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