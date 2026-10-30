Kırşehir'de 310 internet sitesine erişim kararı: dijital güvenlik için adım

Erişim engeli kararı ve kapsamı:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, suç teşkil eden içeriklerin bulunduğu 310 internet adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı alınması sağlandı.

İncelemelerde tespit edilen suç türleri:

Yapılan tespitlerde özellikle yasa dışı bahis, müstehcenlik, halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit eylemleri ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması suçlarına rastlandığı bildirildi.

Emniyetin açıklaması ve sonraki adımlar:

Yetkililer, internet ortamında suç teşkil eden içeriklerle mücadele edilmesi ve vatandaşların dijital ortamda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, SUÇ TEŞKİL EDEN İÇERİKLERİN BULUNDUĞU 310 İNTERNET ADRESİ HAKKINDA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI ALINMASI SAĞLANDI.