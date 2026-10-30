kırşehirli atletin 13 yıllık mücadelesi: Avrupa için piste dönüyor

Urkuş Işık yeniden sahalara dönüyor

Urkuş Işık, Kırşehir'de ortaokul yıllarında başladığı atletizmi 13 yıldır sürdürerek, 21 Kasım'da İstanbul'da yapılacak seçmelerde başarılı olup Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor. Uzun süreli emek ve defalarca yaşanan sakatlıklara rağmen sporundan kopmayan Işık, yeniden yarışlara hazırlanıyor.

erken destek ve keşif:

Atletizme başlamasında beden eğitimi öğretmenlerinin rolü belirleyici oldu. Aile başlangıçta izin vermese de öğretmenlerin ve çevresinin desteğiyle spora devam eden Işık, ortaokul döneminde antrenör Ziya Kaya tarafından keşfedildi. Kaya, "Ailesinin istememesine rağmen beden eğitimi öğretmenlerimizin aracılığıyla kızımızı Türk sporuna kazandırdık" diyerek Işık'ın süregelen çabasını vurguladı.

Antrenör, takım kategorilerinde elde edilen derecelere değinerek sporcunun 13 yıl boyunca "gece gündüz çalıştığını" ve bu süreçte birkaç kez sakatlık yaşamasına rağmen pes etmediğini aktardı. Balkan ve Avrupa şampiyonalarında takım halinde dereceler elde etmiş olması, Işık'ın yarış tecrübesinin altını çiziyor.

hedefler, eğitim ve planlar:

Işık da sürece ilişkin olarak şunları söyledi: "Ailem atletizme başlamama izin vermedi. Ancak hocalarımın desteğiyle ortaokulda başladığım sporu sürdürdüm." Kendi eğitimiyle ilgili olarak beden eğitimi öğretmenliği ve antrenörlük bölümlerini tamamladığını, şu anda atama beklediğini belirtti.

Urkuş Işık, sporunu hiç bırakmadığını vurgulayarak 21 Kasım'daki İstanbul seçmelerinde takıma girip derece almak ve ay-yıldızlı formayla Avrupa şampiyonasında yarışmak istediğini ifade etti. Antrenör ve sporcunun ortak hedefi, seçmelerde yer alarak ülkeyi uluslararası arenada temsil etmek.

KIRŞEHİR'DE ORTAOKUL YILLARINDA BAŞLADIĞI ATLETİZM SPORUNA 13 YILDIR ARA VERMEDEN DEVAM EDEN URKUŞ IŞIK, İSTANBUL'DA 21 KASIM'DA DÜZENLENECEK SEÇMELERDE BAŞARILI OLARAK AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEYİ HEDEFLİYOR.