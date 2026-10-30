Bjelica hedefi netleştirdi: başakşehir'den 3 puanla dönmek

Bjelica, Başakşehir karşılaşmasından üç puanla dönmeyi hedeflediklerini açıkladı

Samsunspor teknik direktörü Nenad Bjelica, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacakları Başakşehir FK deplasmanı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında takımın durumunu değerlendirdi. Göreve gelişinin kısa olduğunu, yaklaşık 2 buçuk hafta gibi bir süredir takımla çalıştığını belirten Bjelica, ilk maçları Kasımpaşa karşılaşmasında istenilen performansı gösteremediklerini ancak Amed Sportif Faaliyetler maçında birçok doğru iş yaptıklarını söyledi.

öncelik: acil puan ihtiyacı ve maç hedefi:

Bjelica, içinde bulundukları sürecin farkında olduklarını ve ekipçe puanlara çok ihtiyaçları bulunduğunu vurguladı. Başakşehir maçı için tüm sorumluluğu üstlendiklerini ve ciddi bir hazırlık süreci yürüteceklerini kaydederek, hedeflerinin İstanbul'dan 3 puanla dönmek olduğunu ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını; ilk devre bitene kadar oynanacak tüm maçlardan maksimum puan alma niyetinde olduklarını söyledi.

sistem tercihi ve taktik yaklaşım:

Kasımpaşa yenilgisinin ardından Amed maçında 5'li savunma ile sahaya çıktıklarını hatırlatan Bjelica, şu an için 3 stoperli dizilişin mevcut kadroya daha uygun olduğunu belirtti. Kadroda farklı sistemlere adapte olabilecek oyuncuların bulunduğunu ve gerektiğinde 2-3 farklı dizilişle sahaya çıkabileceklerini söyleyen teknik adam, mevcut tehlikeli durumdan çıkmak için önceliğin puanlar olduğunu vurguladı. Sistemde farklılıklara açık olduğunu fakat şu anki dönemde sonuç odaklı bir tercih yaptığını ekledi.

oyuncu kalitesi, üretkenlik ve antrenmanlar:

Bjelica, elindeki oyunculara güvendiğini ve kadrodaki kalitenin sahaya en iyi şekilde yansıtılması için çalıştıklarını belirtti. Özellikle top ilişkisi güçlü isimler olarak Afonso Sousa, Elliot Watt, Elayis Tavşan, Oscar Ohlenschlaeger ve Antoine Sekongo'yu işaret eden teknik adam, kanat ve ileri uçta etkili oyunculara sahip olduklarını söyledi. Üçüncü bölgede üretkenlik konusunda görüş ayrılığına düştüğünü ifade eden Bjelica, top kazandıklarında ve kaybettiklerinde yapmaları gerekenler üzerinde yoğunlaştıklarını, antrenmanlarda varyasyon ve çeşitliliğe ağırlık verdiklerini açıkladı. Bu çalışmaların pazar günü Başakşehir maçında meyve vermesini umduklarını sözlerine ekledi.

sakatsız ve eksik oyuncuların durumu:

Takımda sakat ve cezalı oyuncular hakkında bilgi veren Bjelica, Emre Kılınç ile Fatih Kaya'nın sakat olduğunu, Afonso Sousa'nın kırmızı kart nedeniyle cezalı olduğunu belirtti. Ayrıca Yunus Emre Çift'in hasta olduğunu ve son anda durumunun değerlendirileceğini söyledi. Takımın geri kalanının maç oynamaya uygun durumda olduğunu ifade eden Bjelica, kadro dinamiklerine göre en iyi sistemi sahaya yansıtmaya çalışacaklarını vurguladı.

Toparlamak gerekirse, Samsunspor'da teknik heyetin önceliği kısa vadede puan toplamak. Bjelica'nin yönlendirmesiyle uygulanan taktiksel değişiklikler, sakatlık ve cezalıların yarattığı kadro eksiklikleriyle birlikte pazar günkü Başakşehir sınavında sınanacak. Teknik direktörün hedefi ise nettir: İstanbul'dan 3 puanla dönmek.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’UN HIRVAT TEKNİK DİREKTÖRÜ NENAD BJELİCA, DEPLASMANDA KARŞILAŞACAKLARI BAŞAKŞEHİR FK MAÇINDAN 3 PUAN ALARAK SAMSUN’A DÖNMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.