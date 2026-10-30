Elazığspor'un kamp kadrosu Kastamonu maçı öncesi netleşti

Elazığspor kamp kadrosunu açıkladı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta mücadelesinde GMG Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor'da maç öncesi kamp kadrosu netleşti. Teknik direktör Serdar Bozkurt tarafından belirlenen liste, takımın Kastamonu'ya yapacağı yolculuk öncesi son hali aldı.

maç takvimi ve son hazırlıklar:

Bordo-beyazlılar, maç öncesi son çalışmasını cumartesi günü Kastamonu'da gerçekleştirecek ve konaklayacakları otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek. Kulüp, seyahat ve konaklama planını bu çerçevede organize etti.

21 kişilik kamp kadrosu:

Teknik direktörün takdiriyle belirlenen 21 kişilik kamp kadrosu şu şekilde açıklandı: Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, M. Berat Sağlam, Onur Eris, Alp Ada Abay, İ. Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Bünyamin Güler, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Çam, Mert Örnek, Enes Soy.

Teknik ekip kadro tercihlerinde son antrenmanın sonucunu ve takım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurdu. Kulüp yetkilileri, oyuncuların maç saatine kadar kamp programına uyacaklarını ve maç hazırlıklarının plana uygun sürdüğünü belirtti.

Elazığspor, bu kadroyla Kastamonu deplasmanında sahada güçlü bir reaksiyon göstermeyi amaçlarken, taraftarların beklentisi de takımın performansına odaklanmış durumda.

ELAZIĞSPOR'DA KAMP KADROSU NETLEŞTİ