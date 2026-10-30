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Bodrum'da pilatesle hem beden hem zihin güçleniyor

Bodrum Belediyesi Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki pilates dersleri Kasım kayıtlarıyla devam ediyor; üye sayısı 60'a yaklaşırken ilgi sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bodrum'da pilatesle hem beden hem zihin güçleniyor

Belediye tesisinde pilates dersleri sürüyor

Bodrum Belediyesi Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksi'nde düzenlenen pilates programı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Program, Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü çatısı altında, Pilates Eğitmeni Gaye Güleryüz tarafından yürütülüyor. Kasım ayı kayıt süreci başlamış durumda ve mevcut üye sayısı 60'a yaklaşarak katılımın arttığını gösteriyor.

Ders programı ve katılım:

Çalışmalar, haftanın altı günü planlanmış derslerle devam ediyor ve vatandaşlar kendi programlarına en uygun saat aralıklarını seçebiliyor. Katılımcılar, esneklik ve dayanıklılık hedefleri doğrultusunda haftada iki gün düzenli olarak derse katılabiliyor; bu esneklik farklı yaş gruplarından kişilerin programa entegre olmasını kolaylaştırıyor.

Hedefler ve uygulanan egzersizler:

Programın temel amaçları arasında vücut esnekliğini artırmak, kas gücünü güçlendirmek, duruş bozukluklarını önlemek ve zihin-beden dengesini geliştirmek yer alıyor. Derslerde çeşitli pilates egzersizleri uygulanıyor; bu çalışmalar hem rehabilitasyon hem de genel fiziksel sağlık destekleyici nitelikte planlanıyor. Her yaş grubundan katılımcıya uygun düzenlemeler yapılarak, bireylerin ihtiyaçlarına göre yönlendirme sağlanıyor.

BODRUM BELEDİYESİ SERBAY ILICAK SPOR VE KÜLTÜR KOMPLEKSİNDE DÜZENLENEN PİLATES DERSLERİ...

BODRUM BELEDİYESİ SERBAY ILICAK SPOR VE KÜLTÜR KOMPLEKSİNDE DÜZENLENEN PİLATES DERSLERİ VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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