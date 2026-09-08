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Kırtasiyelerde fiyat etiketleri ve haksız artışlara sıkı denetim

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı öncesi kırtasiye ve satış noktalarında fiyat etiketi ile haksız fiyat artışı denetimlerini artırdı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırtasiyelerde fiyat etiketleri ve haksız artışlara sıkı denetim

Denetimler yoğunlaştı:

İzmir'de okulların açılmasına kısa bir süre kala, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiyeler ve okul alışverişlerinin yoğun olduğu perakende satış noktalarında fiyat etiketi kontrollerini yoğunlaştırdı. İncelemelerin amacı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve haksız fiyat artışlarını engellemektir.

Kontrollerin odağı:

Denetimlerde öncelikle ürünlerin fiyat etiketi mevzuata uygunluğu ile etiket üzerindeki fiyat ile kasada uygulanan fiyat arasındaki uyum inceleniyor. Ekipler, özellikle talebin arttığı kırtasiye ürünlerinde meydana gelen fiyat değişimlerini yakından takip ederek, haklı ve makul ekonomik gerekçeye dayanmayan artışları haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendiriyor.

İncelemeler kırtasiye işletmeleri, zincir marketler ve yoğun okul alışverişinin yapıldığı diğer satış noktalarını kapsıyor. Amaç, öğrenciler ve velilerin eğitim dönemi hazırlığı sırasında ekonomik açıdan zarar görmemesini sağlamak ve şeffaf bir ticaret ortamını korumaktır.

Süreklilik ve amaç:

Müdürlük açıklamasında, denetimlerin piyasa şartları ve risk analizleri doğrultusunda eğitim-öğretim dönemi boyunca da sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması, şeffaf ve adil bir ticaret ortamının sağlanması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Tüketicilere yönelik bilgilendirme ve denetimlerin sıklaştırılmasıyla, etiketleme kurallarına uyulmasının sağlanması ve kasa fiyatları ile etiketler arasındaki farklılıkların giderilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, uyumsuzluk veya şüpheli fiyat artışı tespit ettiklerinde ilgili birimlere bildirimde bulunmaya teşvik ediliyor.

Yetkililer, yeni eğitim-öğretim döneminin yol açtığı ticari hareketliliğin fırsatçılığa dönüştürülmemesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI EKİPLER, İZMİR’DE OKULLARIN AÇILMASINA KISA BİR SÜRE KALA KIRTASİYELERDE...

TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI EKİPLER, İZMİR’DE OKULLARIN AÇILMASINA KISA BİR SÜRE KALA KIRTASİYELERDE FİYAT ETİKETİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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