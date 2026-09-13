Kırtasiyelerde son hafta telaşı: Kahramanmaraş'ta veliler bütçe ve liste arasında denge kuruyor

Kahramanmaraş'ta kırtasiyelerde son hazırlıklar

Okulların açılmasına günler kala Kahramanmaraş'taki kırtasiyelerde hareketlilik arttı. Veliler, çocuklarının eğitim yılı ihtiyaçlarını karşılamak için çanta, defter, kalem ve boya malzemesi gibi temel ürünleri satın almak üzere mağazaları dolaşıyor. Alışverişler sırasında hem ürün kalitesi hem de fiyatlar yakından takip ediliyor.

En çok tercih edilen ürünler:

Velilerin tercihleri arasında çanta, defter, kalem ve boya setleri öne çıkıyor. Okul hazırlığı listesindeki bu temel ürünler, farklı fiyat ve marka seçenekleriyle raflarda yerini alırken aileler ihtiyaçlarını bütçelerine uygun şekilde tamamlamaya çalışıyor. Kırtasiyelerdeki hareketliliğin okulların açılmasına kısa süre kala daha da artması bekleniyor.

Velilerin beklentisi ve esnafın yorumu:

Müşterilerden Mehmet Ali Kurtağazı, "İlk defa çocuğu okula gönderiyoruz ilk çocuğumuz ve heyecanlıyız. Kıpır kıpır geçiyor günlerimiz. Alışverişimizi yapıyoruz uygun bir yer bulduk ve burada alışverişimizi yapıyoruz" diye konuştu. Suata Çam ise, "Tüm velilerimize yeni eğitim yılı hayırlı olsun diliyorum. İki çocuğum var ve alışverişlerimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Öğrenci Sultan Sudem Çam, "Okullar açıldığı için birazcık biz de üzgün olsak ta yapacak bir şey yok artık anne ve babama teşekkür ederim" dedi.

Esnaf Ali Bolat, "Biz uygun fiyata ve yerli malı ürünlerin satışlarını yapıyoruz. Alışveriş ortamı güzel insanlar da memnun bizler de ilgiden memnunuz. Burada anasınıfından üniversite öğrencilerine kadar herkese hitap ediyoruz. Alışveriş yoğunluğu 1 ay daha devam edebilir. Alışverişte çanta olmaz ise yaklaşık bin lira gibi bir fiyat çıkabiliyor" diyerek hem talebin genişliğine hem de ailelerin bütçe hassasiyetine dikkat çekti.

Veliler listelerini tamamlamaya çalışırken fiyat karşılaştırması yapıyor, esnaf ise stok ve fiyat dengesi kurmaya özen gösteriyor. Önümüzdeki günlerde kırtasiyelerdeki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor ve aileler ihtiyaçlarını bütçelerine uygun şekilde tamamlamaya çalışmayı sürdürecek.

Okullar açılıyor, kırtasiyelerde hareketlilik başladı