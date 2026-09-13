Muğla'da eğitim yılına hazırlık: öğretmenlerin aile birliği ve görevlendirme endişesi

Önder Uçak'tan yeni eğitim-öğretim yılı değerlendirmesi

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Uçak, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının öğrencileri en iyi şekilde karşılamak için yoğun çaba harcadığını vurguladı.

okul güvenliği ve uluslararası başarı vurgusu:

Bu yılın uygulamalarından biri olarak bahçe görevlilerinin eğitim kadrosuna dahil edilmesi uygulamasını değerlendiren Uçak, bu değişikliğin okul güvenliği ve huzuru açısından önemli olduğunu söyledi. Uçak ayrıca Türkiye’nin uluslararası değerlendirmelerde fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında elde ettiği başarıya dikkat çekti ve bu başarıda öğretmenlerin emeğinin büyük payı olduğunu belirtti. Muğla’dan bazı okulların uluslararası uygulamalarda yer almasının gurur verici olduğunu ifade etti.

aile birliği ve görevlendirme uygulamalarındaki sorunlar:

Uçak, eğitim camiasının yaşanan sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayarak özellikle aile bütünlüğü konusundaki mağduriyetlere dikkat çekti. Geçen yıldan bu yana boş normların doldurulması amacıyla bazı öğretmenlerin aile bütünlüğü gözetilmeden resen atandığını belirten Uçak, örnek olarak Seydikemer’de görev yapan bir öğretmenin Bodrum’a, Datça’da görev yapan bir öğretmenin ise Fethiye’ye gönderilmesini yanlış bulduğunu söyledi. Bu tür uygulamaların aileleri yüzlerce kilometre uzaklaştırdığını ve hem öğretmenleri hem de çocuklarını zor durumda bıraktığını ifade etti.

Görevlendirme işlemlerinde kullanılan yeni sistemin sahada sorunlara neden olduğunu savunan Uçak, merkez onayına bağlı modül nedeniyle birçok işlemin tamamlanamadığını, Milli Eğitim personel birimlerinin yoğun çalışmasına rağmen sistem kaynaklı aksaklıkların görevlendirmeleri geciktirdiğini belirtti. Bu gecikmelerin bazı sınıfların yeni eğitim dönemine öğretmensiz başlama riski oluşturabileceğine dikkat çekti.

Uçak, sorunun yalnızca sayısal olarak ele alınmaması gerektiğini, aile birliği mağduriyetlerinin giderilmesi ve görevlendirme sürecindeki bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Uçak, öğretmenlerin ailelerini bir arada tutacak ve yaşanan mağduriyetleri giderecek düzenlemelerin bir an önce yapılmasını talep etti.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARDA HAZIRLIKLARIN YOĞUN ŞEKİLDE SÜRDÜĞÜNÜ BELİRTEN EĞİTİM-BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK, ÖĞRETMENLER VE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ÖĞRENCİLERİ EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILAMAK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEDİ.