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Kırtasiyelerde usulsüz etiketlemeye 21 firmaya 158 bin 920 lira ceza

Kahramanmaraş'ta okullar açılmadan gerçekleştirilen kırtasiye denetiminde 116 firma, 16.513 ürün kontrol edildi; 21 firmaya 158.920 lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kırtasiyelerde usulsüz etiketlemeye 21 firmaya 158 bin 920 lira ceza

Kahramanmaraş'ta kırtasiye denetimi sonuçları

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kent genelinde kırtasiye ve okul malzemeleri satan işletelere yönelik kapsamlı bir fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kasa ve reyon fiyatları arasındaki uyumsuzluklar ile ürün etiketlerinde bulunması gereken bilgilerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda yapılan incelemelerde özellikle okulların açılmasına kısa süre kala artan talep nedeniyle kırtasiye satış noktalarına öncelik verildi.

Denetim kapsamı ve bulgular:

Ekipler, ürünlerin satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ve ayırt edici özellikleri gibi etiket bilgilerinin eksiksiz olup olmadığını inceledi. Bu çerçevede 116 firma ve 16.513 ürün kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 21 firmaya, 40 üründeki aykırılıklar nedeniyle toplam 158.920 lira tutarında idari yaptırım uygulandı.

Yıl içindeki uygulama ve iletişim kanalları:

Yıl başından bu yana il genelinde yürütülen denetimlerde bin 556 firma kontrol edilmiş; tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplamda 2 milyon 538 bin 747 lira cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler, hem eğitim dönemi öncesi hem de açık olan dönemlerde sürdürülecek şekilde planlanıyor.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar denetim sonrası yaptığı açıklamada amaçlarının velilerin ve öğrencilerin mağduriyetini önlemek, tüketici haklarını korumak ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Uçar ayrıca şunları belirtti: 'Okul sezonunun başlamasıyla birlikte kırtasiye ürünlerine yönelik talebin artması nedeniyle denetimlerimize ağırlık veriyoruz. Denetimlerimiz eğitim-öğretim yılı öncesi olduğu gibi eğitim dönemi içerisinde de devam edecektir.'

Vatandaşların karşılaştığı aksaklıkları iletebilmeleri için başvurabilecekleri iletişim kanalları arasında Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ve Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü sayılmaktadır. İl müdürlüğü, tüketicinin huzuru ve güvenini sağlamak, uygun fiyatla kaliteli ürüne erişimi öncelik olarak sürdürdüklerini bildirdi.

Kahramanmaraş&#039;ta kırtasiyelerde fiyat etiketi denetimi: 21 firmaya 158 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta kırtasiyelerde fiyat etiketi denetimi: 21 firmaya 158 bin lira ceza

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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