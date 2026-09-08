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Saruhanlı’nın kurtuluşu Yüksek Sadakat konseriyle coşkuyla kutlandı

Saruhanlı’nın kurtuluşunun 104. yılında düzenlenen Yüksek Sadakat konseri, 15 Temmuz Meydanı'nı dolduranlara coşkulu bir gece yaşattı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Saruhanlı’nın kurtuluşu Yüksek Sadakat konseriyle coşkuyla kutlandı

Saruhanlı'da kutlama coşkusu:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Saruhanlı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü anıları, Yüksek Sadakat konseriyle taçlandı. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanını dolduran çok sayıda vatandaş gecede müzik eşliğinde bir araya geldi.

Yüksek Sadakat sahnede:

Ünlü grup Yüksek Sadakat, sevilen şarkılarını Saruhanlılılar için seslendirdi. Konser boyunca meydanda sık sık hep bir ağızdan eşlik edilen parçalar ve neşeli görüntüler oluştu; seyirciler şarkılara tempo tutup coşkuyu paylaştı.

Resmi temsilciler ve konuşmalar:

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser öncesi konuşan Ahmet Ata Temiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileterek, “Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Sizlere Besim Başkanın selamlarını getirdim. Bu vesileyle size iyi eğlenceler diliyorum. İyi ki Yüksek Sadakat bizimle beraber” ifadelerini kullandı.

Haşim Yener Bilir de Saruhanlı’nın kurtuluşunun 104. yılını kutlayarak, “Yüzyıllar önce sizin gibi gençler, esnaflar, tarım işçileri, sanayiciler ve büyüklerimiz bu memleketi işgalden kurtardılar ve özgürce yaşadığımız bu ülkeyi, Manisa’yı ve Saruhanlı’yı bizlere armağan ettiler” dedi.

Konserin başlangıcında Ahmet Ata Temiz ve Haşim Yener Bilir tarafından gruba çiçek ve hediye takdim edildi. Program, vatandaşların sevilen şarkılara hep birlikte eşlik ettiği, coşkulu anlarla sona erdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SARUHANLI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SARUHANLI’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN YÜKSEK SADAKAT KONSERİ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE DEMOKRASİ MEYDANI’NI DOLDURAN VATANDAŞLARA MÜZİK VE EĞLENCE DOLU BİR GECE YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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