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kış bakımında antifriz seçimi motor sağlığını koruyor

Kayseri'de motor ustası Selçuk Soylu, kış bakımında antifriz derecesi ve kalitesinin, lastik yaşı ile yağ-filtre kontrolünün önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Emre Koç

kış bakımında antifriz seçimi motor sağlığını koruyor

Kış öncesi araç bakımı ve antifrizin rolü

Kayseri'de motor ustalığı yapan Selçuk Soylu, kış aylarında yapılan bakımların aracın yıl boyunca sağlıklı çalışması açısından belirleyici olduğunu söyledi. Soylu, özellikle antifriz seçiminin ve derecesinin motor, radyatör ile araç içi kalorifer sistemleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu vurguladı.

uzman uyarısı:

Soylu'ya göre antifriz konusunda üç temel noktaya dikkat edilmelidir: antifrizin kalitesi, derecesi ve kullanım süresi. Soylu, 'Antifrize dikkat edilmezse motor bloğu, radyatör ve kalorifere zarar verebilir' diyerek ihmalkarlığın sonuçlarına işaret etti. Kış şartlarında antifrizin 35 derecenin üstünde tutulması gerektiğini belirtti.

temel bakım öğeleri:

Usta ayrıca lastik, yağ ve filtre kontrollerinin önemine değindi. Soylu, lastiklerin en fazla 5 yıllık olması gerektiğini, yağ konusunda ise yeni araçlarda yaz-kış ayrımı azalsa da 5/30 sentetik gibi kaliteli ve güvenilir yağların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Filtrelerin düzenli değişimi de performans ve yakıt tüketimi açısından kritik bulundu.

Soylu, antifriz kalitesinin zamanla seyreldiğini, yaz aylarında su eklemeleriyle antifrizin bome değerinin düştüğünü ve bunun kışın donmaya yol açabileceğini anlattı. Bu durumun motorun çalışmamasına, motor bloğunda ve su radyatöründe hasara, ayrıca kalorifer peteklerinin zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Son olarak usta, 'Biz vatandaşlarımızın bakımlarını zamanında yaptırmalarını isteriz. Bakımsız araç intikamını yolda alır' ifadeleriyle düzenli bakımın önemini özetledi ve araç sahiplerini kış öncesi kontrolleri ertelememeye çağırdı.

Kışlık bakımda motor sağlığı için ‘antifriz’ önemli

Kışlık bakımda motor sağlığı için ‘antifriz’ önemli

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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