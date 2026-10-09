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Kış hazırlığının pratik çözümü: şişe tarhana kadınlara zaman kazandırdı

Yozgat'ın Kuruçay köyünde güneşte kurutmadan kavanozda saklanan şişe tarhanası, kadınların kış hazırlığında iş yükünü ve zaman kaybını azaltıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Kış hazırlığının pratik çözümü: şişe tarhana kadınlara zaman kazandırdı

Kuruçay'ta pratik tarhana uygulaması:

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Kuruçay köyünde, kış hazırlıklarının geleneksel tarhanası bu kez farklı bir yöntemle hazırlanıyor. Köyde imece usulüyle kavanozlanan ve pişmeye hazır şekilde saklanan şişe tarhanası, güneşte kurutma zahmetini ortadan kaldırarak evlerin başköşesine yerleşti.

Hazırlık ve saklama:

Şişe tarhanası, yoğurt, un, yumurta ve sıvıyağ karışımının kaynatılmasıyla ve sıcak sıcak kavanozlara alınmasıyla hazırlanıyor. Hazırlanan karışımın kavanozlara doldurulup ağzı kapatıldıktan sonra uzun süre bozulmadan saklandığı belirtiliyor; bölge sakinleri bu yöntemi hem pratik hem de uzun ömürlü olarak tanımlıyor.

Hacer Ersoy yöntemin kolaylığını şöyle anlatıyor: "Birkaç gün önceden yoğurtlarını mayalıyorum. Yoğurtlar olduktan sonra içine un çırpıp yumurta ekliyorum. Sıvıyağ koyuyorum. Bunları karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra sıcak sıcak şişelere alıyorum, ağzını kapatıyorum. Kapattıktan sonra birkaç yıl yiyebilirsin, hiçbir şey olmuyor."

Yöresel kullanım ve faydaları:

Köy halkı, şişe tarhanayı kurutmaya göre daha pratik ve hazır bir yemek olarak görüyor. İsteyenler içine sarımsak, haşlanmış nohut veya mercimek ekleyerek çeşitlendiriyor; çorba olarak sunulan karışım hem günlük sofralarda hem misafir ikramlarında tercih ediliyor.

Hacer Ersoy, tarhananın yöre için önemini ve sağladığı faydaları şöyle özetliyor: "Bu güneşte kurutması gibi değil. Bu çorbası. İsteyen içine sarımsak doğrayabilir, nohut haşlayıp koyabilir, mercimek koyabilir. Hazır çorba oluyor bu. Kurutmaya göre bu daha pratik daha kolay, hazır yemek oluyor. Tarhana bizim yöremizin en güzel vazgeçilmez yemeği. Çocuklarımız ihtiyarlarımız bunu çok severek yer. Çok güzel tüketiriz, bizim ana yemeğimizdir. Misafirimiz geldiğinde de yaparız kendimize de yaparız olmazsa olmazımız bizim. Vitaminleri yüksek, demir eksikliğine iyi geliyor, çocukların gelişimine iyi geliyor. Hastalanınca da tüketiyoruz."

Rıza Ersoy da hazırlık sürecine katkı sağladığını söyleyerek, "Şişeleri kapatıyorum, tarhanayı karıştırıyoruz, kaynatıyoruz. Bağışıklığı güçlendirir. Çok güzel bir yiyecektir. Sindirimi kolaylaştırır" dedi.

YOZGAT&#039;IN ÇEKEREK İLÇESİNE BAĞLI KURUÇAY KÖYÜNDE, KIŞ HAZIRLIKLARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN GELENEKSEL...

YOZGAT'IN ÇEKEREK İLÇESİNE BAĞLI KURUÇAY KÖYÜNDE, KIŞ HAZIRLIKLARININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN GELENEKSEL TARHANA, BU KEZ BİLİNENİN ÖTESİNDE PRATİK VE FARKLI BİR YÖNTEMLE SOFRALARA TAŞINIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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