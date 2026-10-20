Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,7180 +0,24%
Bist 11.487,95 +0,51%
Altın Gram 6.595,65 -0,53%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,97 +1,30%
--°

Kızılca'da asbestli borular tarihe karıştı: mahalleye 45,3 milyon TL'lik modern su altyapısı

Denizli Büyükşehir DESKİ, Tavas Kızılca'da 45,3 milyon TL'lik altyapı çalışması tamamlandı. 37.600 m içme suyu ve 10.000 m abone hattı döşendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kızılca'da asbestli borular tarihe karıştı: mahalleye 45,3 milyon TL'lik modern su altyapısı

altyapı dönüşümü tamamlandı:

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'nde başlatılan altyapı yenileme çalışması tamamlandı. Toplam 45,3 milyon TL yatırım bedeliyle yürütülen proje, mahallede yıllardır kullanılan ekonomik ömrünü tamamlamış hatların devre dışı bırakılmasını sağladı.

yapılan işler ve teknik detaylar:

Projede eski, sağlıksız ve asbestli boruların yerine daha dayanıklı ve yüksek standartlı malzemeler kullanıldı. Sahada iki ayrı ekip eş zamanlı olarak çalıştı; bunun sonucunda 37 bin 600 metrelik içme suyu şebeke hattı ve 10 bin metre abone hattı döşendi. Yapılan yenileme, mevcut şebekenin güvenilirliğini ve işletme ömrünü artırmayı hedefliyor.

mahalledeki etkiler ve beklentiler:

Yatırım sayesinde mahalle sakinleri sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Proje kapsamında, geçmişte sık yaşanan su arızaları, basınç problemleri ve yüksek oranlardaki su kayıp-kaçakları giderildi. DESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü benzer çalışmalarla vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Tamamlanan bu dönüşüm, Kızılca'da uzun vadeli hizmet kalitesini artırırken, altyapı güvenliği ve su kaynaklarının verimli kullanımı açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ TARAFINDAN TAVAS İLÇESİ KIZILCA MAHALLESİ’NDE 45,3 MİLYON...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ TARAFINDAN TAVAS İLÇESİ KIZILCA MAHALLESİ’NDE 45,3 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA BAŞLATILAN ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI. SAHADA İKİ AYRI EKİP HALİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SAYESİNDE MAHALLEYE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ İÇME SUYU SAĞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor
images

Gölcük Ulaşlı sahili taşkınlara karşı güçlendirildi, yürüyüş ve yeşil alanlar hi...
images

Ulaşlı sahilinde yeni setle deniz taşkınlarına karşı önlem alındı
images

Mersin’e nefes veren bağlantı: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolu ilk günde 17 bin 681 ar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üsküdar meclisi Muhammed Emin Sarıoğlu'nu başkan vekili seçti

Kameralara yansıyan kaza: Kahta'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir yaralı ağır

Zonguldak seçim kavgası: sanıklar müdahale iddialarını reddetti

Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi