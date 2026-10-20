Kızılca'da asbestli borular tarihe karıştı: mahalleye 45,3 milyon TL'lik modern su altyapısı

altyapı dönüşümü tamamlandı:

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi'nde başlatılan altyapı yenileme çalışması tamamlandı. Toplam 45,3 milyon TL yatırım bedeliyle yürütülen proje, mahallede yıllardır kullanılan ekonomik ömrünü tamamlamış hatların devre dışı bırakılmasını sağladı.

yapılan işler ve teknik detaylar:

Projede eski, sağlıksız ve asbestli boruların yerine daha dayanıklı ve yüksek standartlı malzemeler kullanıldı. Sahada iki ayrı ekip eş zamanlı olarak çalıştı; bunun sonucunda 37 bin 600 metrelik içme suyu şebeke hattı ve 10 bin metre abone hattı döşendi. Yapılan yenileme, mevcut şebekenin güvenilirliğini ve işletme ömrünü artırmayı hedefliyor.

mahalledeki etkiler ve beklentiler:

Yatırım sayesinde mahalle sakinleri sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Proje kapsamında, geçmişte sık yaşanan su arızaları, basınç problemleri ve yüksek oranlardaki su kayıp-kaçakları giderildi. DESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü benzer çalışmalarla vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Tamamlanan bu dönüşüm, Kızılca'da uzun vadeli hizmet kalitesini artırırken, altyapı güvenliği ve su kaynaklarının verimli kullanımı açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ TARAFINDAN TAVAS İLÇESİ KIZILCA MAHALLESİ’NDE 45,3 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA BAŞLATILAN ALTYAPI DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI. SAHADA İKİ AYRI EKİP HALİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SAYESİNDE MAHALLEYE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ İÇME SUYU SAĞLANDI.