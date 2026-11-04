Kışa enerji veren Erzurum bombası: pekmez ve cevizle yeniden yorumlandı

Erzurum bombası: yerel ürünlerle modern bir tatlı denemesi:

İzmir’in ince hamuru ve akışkan çikolatasıyla bilinen 'İzmir bombası'na, Erzurum’dan yerel tatlarla hazırlanmış bir alternatif geldi. Kentte tanınan baklava ustası Selami Atiş, coğrafi işaretli Karnavas dut pekmezi, tereyağı ve yerli ceviz kullanarak kendine has bir lezzet yarattı. İncecik ve çıtır kurabiye hamurunun içine akışkan pekmezli ceviz karışımı doldurularak servis edilen bu yeni tat, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Hazırlık ve lezzet farkı:

Erzurum bombasının konsepti, İzmir bombasının ince ve çıtır hamurundan esinlense de iç malzeme tamamen yerel tercihlere dayanıyor. Endüstriyel kakaolu fındık kreması yerine Karnavas dut pekmezi ve ince kıyılmış yerli ceviz kullanılıyor; tereyağı ile birlikte fırında pişen bu dolgu, sıcak servis edildiğinde akışkan bir kıvam alıyor. Tatlı, hem hafif bir çıtırlık hem de doğal bir tatlılık sunuyor; şekerleme ve yapay aroma kullanılmaması öne çıkan özelliklerden biri.

Kış aylarında enerji ve yerel kimlik:

Erzurum’un sert kış şartlarında besleyici ve enerji verici bir atıştırmalık olması hedeflenen lezzet, şehirdeki tatlı kültürüne yeni bir soluk getirdi. Selami Atiş, ürünü tanıtırken yöresel malzemelere vurgu yapıyor: "İzmir’in çikolatalı bombası varsa, Erzurum’un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın eşsiz lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik."

Ustanın anlattığına göre, bu tatlı hem yerli halkın hem de kente gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor; özellikle soğuk günlerde hem "şifa" hem de "enerji" sağladığına inanılıyor. Fırından yeni çıkmış akışkan pekmezli Erzurum bombasının lezzeti, gelen siparişlerin artmasıyla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Yerel üretim malzemelerin kullanılması, tatlının kimliğini güçlendirirken bölgesel gastronomi mirasına modern bir yorum getiriyor.

Sonuç olarak, İzmir bombasından ilham alan ama malzeme ve sunumuyla farklılaşan Erzurum bombası, Karnavas dut pekmezi ve yerli cevizin buluşmasıyla kış mevsiminin yeni tat rotalarından biri olmaya aday görünüyor.

İZMİR'İN İNCE HAMURU VE AKIŞKAN ÇİKOLATASIYLA ÜN SALAN EFSANE LEZZETİ "İZMİR BOMBASI"NA, DADAŞLAR DİYARINDAN ENERJİ DOLU BİR RAKİP GELDİ. ERZURUMLU ÜNLÜ BAKLAVA USTASI SELAMİ ATİŞ, KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ MEŞHUR DUT PEKMEZİ VE YERLİ CEVİZİ HARMANLAYARAK "ERZURUM BOMBASI" ADINI VERDİĞİ YEPYENİ BİR YÖRESEL TATLI ÜRETTİ.