Kısa kulvarın üçüncüsü Furkan Akar minik patencilerle buluştu

Furkan Akar’dan yeni nesile buz üzerinde ilham

Dünya ve Avrupa üçüncüsü short track (kısa kulvar sürat pateni) sporcusu Furkan Akar, Türkiye Buz Pateni Federasyonu çatısı altında yürüttüğü yoğun programına rağmen yeni başlayan minik sporcularla düzenli olarak bir araya geliyor. Akar, pist deneyimini çocuklarla paylaşarak branşı tanıtıyor ve onların spora bağlanmasına katkı sağlıyor.

Miniklerle teknik ve motivasyon çalışmaları:

Milli sporcu, antrenman ve yarışma periyodlarından fırsat buldukça minik patencilerle buz üzerinde pratik yapıyor, temel teknikler ve yarışma taktikleri hakkında ipuçları veriyor. Çocukların sorularını içtenlikle yanıtlayan Akar, mütevazı kişiliği ve sabırlı yaklaşımıyla ailelerden de takdir topluyor. Bu buluşmalar, genç sporcuların short track’e ilgisini artırıp özgüvenlerini güçlendiriyor.

Federasyonun altyapı vurgusu:

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi A. Hamdi Işık ile federasyonun altyapı antrenörleri Betül Dengiz ve Emir Han da ziyaretlerde yer alarak destek verdi. Federasyon yetkilileri, "Federasyon olarak her zaman sporcumuzun destekçisi olmaya devam edeceğiz" mesajını paylaşarak altyapıya ve mentorluk çalışmalarına verilen önemi vurguladı.

Furkan Akar’ın bu tür girişimleri, ulusal düzeyde yetenek keşfi ve genç sporcuların gelişimine yapılan yatırıma somut katkı sunuyor. Hem teknik bilgi aktarımı hem de rol model olma yönüyle Akar, Türkiye short track’inin gelecek kuşakları için etkili bir rehber konumunda bulunuyor.

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU OLİMPİK SPORCUSU, DÜNYA VE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ FURKAN AKAR, SHORT TRACK (KISA KULVAR SÜRAT PATENİ) SPORUNA YENİ BAŞLAYAN MİNİK SPORCULARI YALNIZ BIRAKMIYOR.