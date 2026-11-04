Kısa müdahale hayat kurtardı: Antakya'da ev yangınında dört kişi dumandan tahliye edildi

Antakya'da ev yangını: itfaiye ekipleri müdahale etti

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesinde bir konutta çıkan yangında yoğun duman oluştu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek içeride mahsur kalan kişilere erişti.

Müdahale ve kurtarma:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dumandan etkilenen 4 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Kurtarılan vatandaşlar, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahaleleri yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması ve hasar:

Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri uygulandı. Olayda konut zarar görürken, yetkililer tarafından bildirildiği üzere vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTAKYA’DA ÇIKAN EV YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ KURTARILDI.