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Kısa müdahale hayat kurtardı: Antakya'da ev yangınında dört kişi dumandan tahliye edildi

Antakya Karaali Mahallesi'nde çıkan ev yangınında itfaiyenin müdahalesiyle dumandan etkilenen dört kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kısa müdahale hayat kurtardı: Antakya'da ev yangınında dört kişi dumandan tahliye edildi

Antakya'da ev yangını: itfaiye ekipleri müdahale etti

Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesinde bir konutta çıkan yangında yoğun duman oluştu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek içeride mahsur kalan kişilere erişti.

Müdahale ve kurtarma:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dumandan etkilenen 4 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Kurtarılan vatandaşlar, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahaleleri yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması ve hasar:

Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri uygulandı. Olayda konut zarar görürken, yetkililer tarafından bildirildiği üzere vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTAKYA’DA ÇIKAN EV YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ KURTARILDI.

ANTAKYA’DA ÇIKAN EV YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 4 KİŞİ KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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