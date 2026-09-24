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Kısa panik: Nizip'te depremde bir evin tavanı kısmen çöktü

Şanlıurfa Karaköprü merkezli 5.4 büyüklüğündeki depremde, Gaziantep Nizip Yeşilevler'de bir evin odasında tavan kısmen çöktü; yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kısa panik: Nizip'te depremde bir evin tavanı kısmen çöktü

Kısa panik: Nizip'te depremde bir evin tavanı kısmen çöktü

Şanlıurfa Karaköprü merkezli sarsıntı, Gaziantep genelinde de hissedildi. Deprem saat 10.41'de kaydedilirken, büyüklüğü 5.4 olarak ölçüldü ve kentte kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar evlerinden, iş yerlerinden ve okullardan dışarı çıkarak güvenli alanlara geçti.

olayın ayrıntıları:

İlçeye bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde deprem anında odalardan birinin tavanında kısmi çökme meydana geldi. Evdekiler hızlı davranarak binayı terk etti; tavandan kopan beton parçaları odadaki yatak, kitaplık ve bilgisayarın üzerine düştü. Olayda bildirilen yaralanma ya da can kaybı olmadı.

hasar ve güvenlik değerlendirmesi:

Çöken bölümün oda içindeki eşyalara zarar verdiği, ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bu tür olaylar, özellikle yaşlı veya güçsüz yapılar için riskleri gözler önüne seriyor; kısmi çökme yaşayan yapılarda detaylı hasar tespiti ve gerekirse güçlendirme çalışmaları önem kazanıyor. Yetkililer ve bina sakinleri, hasarın boyutunu netleştirecek incelemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Nizip'teki bu olay, bölgedeki sarsıntıların yerel düzeyde yapısal etkiler yaratabildiğini gösterdi; hızlı tahliye sayesinde olası yaralanmaların önüne geçildiği belirtildi.

Depremde Gaziantep&#039;teki bir evin tavanında kısmı çökme meydana geldi

Depremde Gaziantep'teki bir evin tavanında kısmı çökme meydana geldi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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