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Kışın etkisiyle aç kalan kurtlar Gedikevi köy merkezine indi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Gedikevi köyünde, kış nedeniyle yiyecek bulamayan kurtların köy merkezine inmesi telefon kamerasıyla görüntülendi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kışın etkisiyle aç kalan kurtlar Gedikevi köy merkezine indi

görüntüler ve olayın kısa özeti:

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyü merkezinde, aç kalan kurtlar yerleşim alanına indi. Olay, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi ve görüntülerde kurtların köy merkezinde dolaştığı görülüyor.

Görüntüler amatör çekim niteliğinde olup, hayvanların köy içinde ve çevresinde hareket ettikleri anlar net biçimde kayda geçti. Olayla ilgili olarak köyde yaşayanlar kısa süreli tedirginlik yaşadı.

kurtların köye inmesinin arka planı:

Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte doğada yiyecek bulmak zorlaşabilir; bu durum yabani hayvanları yerleşim yerlerine yaklaştırabiliyor. Bu olayda da kurtların yiyecek arayışının köye inmelerine yol açtığı değerlendiriliyor.

güvenlik ve yerel etkiler:

Yerleşim alanlarına yaklaşan yaban hayvanları, hem evcil hayvanlar hem de insan güvenliği açısından risk oluşturabilir. Görüntülerin paylaşılması bölgedeki dikkat ve farkındalığın artmasına neden olurken, yaşam alanı ve yaban hayatı arasındaki etkileşimin yönetilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya müdahale bilgisi haberde yer almıyor; görüntüler yerel halk tarafından kaydedilip paylaşılmıştır.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA AÇ KALAN KURTLAR GEDİKEVİ KÖYÜNDE GÖRÜLDÜ.

AFYONKARAHİSAR'DA AÇ KALAN KURTLAR GEDİKEVİ KÖYÜNDE GÖRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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