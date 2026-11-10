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Erzurum'da on ayın bilançosu: 33 can kaybı, 2 bin 947 yaralı

Erzurum’da 2026 Ocak-Ekim döneminde polis ve jandarma bölgelerinde 1 bin 714 ölümlü-yaralanmalı kazada 33 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 947 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da on ayın bilançosu: 33 can kaybı, 2 bin 947 yaralı

Erzurum'da on ayın bilançosu: 33 can kaybı, 2 bin 947 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Erzurum'da 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Kayıtlara göre bu dönemde toplam 1 bin 714 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Ekim ayı verileri:

2026 yılı Ekim ayında kent genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 174 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası rapor edildi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 258 kişi yaralandı. Aynı ay içinde ayrıca 296 maddi hasarlı trafik kazası kayda geçti.

Ocak-Ekim döneminin genel tablosu:

Ocak-Ekim dönemine ilişkin toplam verilerde, ölümlü-yaralanmalı kazalarda 33 can kaybı ve 2 bin 947 yaralı bildirildi. Bu dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı 2 bin 760 olarak kaydedildi. Yetkili kurumların sağladığı bu veriler, ilin trafik güvenliği açısından dikkat çekici bir tablo sergiledi.

Veriler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde kaydedilen vakaları kapsıyor ve yılın kalan aylarında alınacak önlemlerin önemine işaret ediyor.

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 10 AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN...

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 10 AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN TOPLAM 1 BİN 714 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASINDA 33 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 2 BİN 947 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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