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Kışın hareketi fermuarcılara yansıdı

Soğuyan hava, mont ve kaban kullanımını artırdı; tuhafiye ve terzilerde fermuar satışları ile tamirat yoğunluğu yükseldi, 80 cm ürünler öne çıktı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kışın hareketi fermuarcılara yansıdı

Sezon değişimi tuhafiye ve terzilere canlılık getirdi:

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte giyim sektöründeki hareketlilik, tuhafiye ve terzi esnafına doğrudan yansıdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar mont, kaban ve kalın hırka gibi kışlık ürünlere yönelince, hem yeni fermuar satışlarında hem de fermuar tamiratı taleplerinde belirgin bir artış gözlendi.

Meslekte 18 yılı geride bırakan tuhafiye işletmecisi Hüseyin Solhan, sezon açılışıyla gelen yoğunluğu değerlendirerek iş yükündeki değişimi aktardı. Solhan, kışlık giysilerdeki artışın esnafın tamirat ve parça yenileme hizmetlerine olan ihtiyacı da artırdığını söyledi.

Tamir tercihleri ve uygulamalar:

Solhan, her arızalanan ürün için komple fermuar yenisi takmanın gerekli olmadığını vurguladı. Buna göre, fermuarın dişleri sağlam ise çoğu durumda komple sökme yerine sadece arızalı olan fermuar kafası değiştirilerek giysi kurtarılabiliyor. Bu yöntemin hem daha pratik hem de müşteriye göre daha ekonomik olduğunu belirtti.

Öte yandan, fermuarın dişlerinde deformasyon veya kullanım ömrü nedeniyle hasar varsa ya da müşteri yenilenmesini özellikle talep ediyorsa, terzi ve tuhafiye esnafı komple yeni fermuar takma seçeneğini uyguluyor. Tercih, gelen ürünün yapısına ve müşterinin isteğine göre şekilleniyor.

Hangi fermuarlar öne çıkıyor:

Solhan, kışın özellikle mont, kaban ve deri montlarda tamir ve değişimlerin hızlandığını söyledi. Mont ve kabanlar için en çok tercih edilen ölçünün ortalama 80 santimetre olduğunu, terzilerin ise giysinin yapısına göre örgü, demir veya kemik diş fermuarları kullandığını aktardı.

Mevsime göre talep farklılıkları da dikkat çekiyor: pantolon ve kot fermuarları yılın 12 ayı boyunca düzenli satılırken, yaz aylarında düğün sezonuyla birlikte 60 santimetrelik gizli fermuarlar gibi abiye amaçlı ürünler daha çok talep görüyor. Ayrıca el işi kurslarına gidenlerin çanta yapımında kullandığı, metreyle satılan fermuarlara yaz döneminde ilgi olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak, soğuyan hava sadece perakendede satışları hareketlendirmiyor; küçük tamirat işleri, parça değişimleri ve mevsime özgü tercihler tuhafiye ile terzi esnafının iş takvimini de belirgin şekilde etkiliyor. Bu durum, yerel esnafın hem hizmet çeşitliliğini artırmasına hem de müşterilere daha ekonomik çözümler sunmasına olanak sağlıyor.

KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİK TUHAFİYE VE TERZİ ESNAFINA...

KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLİLİK TUHAFİYE VE TERZİ ESNAFINA DA YANSIDI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KIŞLIK KIYAFETLERİN DOLAPLARDAN ÇIKARILMASI, HEM YENİ FERMUAR SATIŞLARINDA HEM DE FERMUAR TAMİRATINDA BELİRGİN BİR ARTIŞA NEDEN OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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