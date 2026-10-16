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Kışın sağlığınızı destekleyecek ekonomik kaynak: kuru baklagiller

Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi baklagiller lif ve bitkisel protein kaynağıdır; bağırsak sağlığını, tokluk ve kan şekeri kontrolünü destekler.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kışın sağlığınızı destekleyecek ekonomik kaynak: kuru baklagiller

Kışın kuru baklagillerle güçlenen beslenme

Memorial Kayseri Hastanesi Uzman Diyetisyeni Betül Merd, soğuk aylarda kuru baklagillerin besin değeri ve erişilebilirliği sayesinde sağlıklı beslenmede ön plana çıktığını vurguluyor. Kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya ve kuru bezelye gibi seçeneklerin hem ekonomik hem de besin içeriği yönünden avantaj sağladığını belirtiyor.

Kuru baklagillerin başlıca faydaları:

Uzman Diyetisyen Betül Merd, kuru baklagillerin bitkisel protein ve posa açısından zengin olduğuna dikkat çekiyor. Bu özellikleri sayesinde kas sağlığının korunmasına katkı sağlıyor, sindirim sistemini destekleyip bağırsak sağlığını olumlu etkiliyor ve daha uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyorlar. Ayrıca lif ve kompleks karbonhidrat içerikleri, karbonhidratların sindirimini yavaşlatarak kan şekeri kontrolüne destek veriyor; bu nedenle kan şekeri takibi yapan bireylerin beslenmesinde önemli bir yere sahipler.

Kuru baklagiller aynı zamanda düşük maliyetli ve kolay bulunur olmaları sayesinde geniş kesimlere hitap ediyor. Besin değerleri yüksek olmaları, onları kış menülerinin vazgeçilmezleri haline getiriyor.

Tüketim ve hazırlama önerileri:

Merd, sağlıklı yetişkinler için haftada en az birkaç öğünde kuru baklagillere yer verilmesini öneriyor. Etin yerini alacak bitkisel protein kaynakları olarak kullanılabilecek bu besinler, tek başlarına bütün protein ihtiyacını karşılamasa da tahıllar ve diğer besin grupları ile dengelendiğinde protein kalitesine katkı sağlıyor.

Merd, bazı kişilerde görülen gaz şikayetleri için pratik öneriler sunuyor: kuru baklagilleri önceden suda bekletmek, bekletme suyunu dökmek ve taze suda iyi pişirmek çözüme yardımcı olabiliyor. Önerilen bekletme süresi 72 saat ve tüketim miktarının kademeli olarak artırılması tavsiye ediliyor.

Özetle, kuru baklagiller hem ekonomik hem ulaşılabilir hem de besin değeri yüksek seçeneklerdir. Sofralarda daha sık yer vermek, bağırsak sağlığı, tokluk kontrolü ve genel beslenme kalitesini destekleyerek kış aylarında sağlıklı bir tercih oluşturur.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ UZMAN DİYETİSYENİ BETÜL MERD, KIŞIN TÜKETİLEN BAKLAGİLLERLE BAĞIRSAK...

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ UZMAN DİYETİSYENİ BETÜL MERD, KIŞIN TÜKETİLEN BAKLAGİLLERLE BAĞIRSAK SAĞLIĞI, TOKLUK KONTROLÜ VE GENEL BESLENME KALİTESİNİN DESTEKLENEBİLECEĞİNİ SÖYLEYEREK, “KURUBAKLAGİLLER HEM EKONOMİK HEM ULAŞILABİLİR HEM DE BESİN DEĞERİ YÜKSEK SEÇENEKLERDİR” DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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